Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Θανάσης Πάτρας. Ο αγαπημένος παρουσιαστής μίλησε για την πορεία της επαγγελματικής του ζωής, αλλά δεν δίστασε να αναφερθεί και στην πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε η σύζυγός του με την υγεία της.Κατά της ίντριγκας στον χώρο της τηλεόρασης δήλωσε ο Θανάσης Πάτρας, συμπληρώνοντας πως προσπαθεί να διαχειριστεί τις αντιπαραθέσεις που προκύπτουν.«Σε επίπεδο υγείας μου έχει βγει σε καλό. Η τοξικότητα που φέρουμε από έξω μας ξεσπάει μέσα μας. Έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου, προσπαθώ να διαχειρίζομαι το περιβάλλον μου να είμαστε σε αρμονία ώστε να λειτουργούν κι αυτοί ως κυματοθραύστες. Η γυναίκα μου είναι πάντα εκεί να με στηρίξει».«Η οικογένεια για μένα ήταν πάντα η προτεραιότητα. Η καριέρα είναι κάτι που είναι για την επιβίωση. Η οικογένεια είναι πάντα εκεί. Η γυναίκα μου με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Με τον χαρακτήρα που είχα θα ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστώ τη δουλειά αν δεν είχα τη γυναίκα μου δίπλα μου. Είμαι συναισθηματικός πολύ, ταυτίζομαι. Αν ακούσω αρνητικό μπορεί να με στρεσάρει».Με τη σύζυγό του είναι παντρεμένοι εδώ και 18 χρόνια και έχουν βιώσει πολλές δυσκολίες, όπως είπε.«Πέρασε ένα θέμα υγείας πέρυσι, το οποίο με κλόνισε πολύ. Με κράσαρε. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι, το ήξεραν οι συνεργάτες μου. Είμαστε πολύ τυχεροί, το εντοπίσαμε έγκαιρα και πέρασε. Προτεραιότητα είναι ο άνθρωπός σου. Τα σημαντικότερα πράγματα είναι η οικογένειά σου, όχι η δουλειά».«Βάσει απόδοσης πίστευα ότι οι Weekenders έπρεπε να συνεχίσουν. Είμαι της λογικής του χτισίματος, οι Weekenders είχαν δυναμική. Έγιναν πολλά και διάφορα, κράταγα την αναπνοή μου για να μη σκάσω. Έπρεπε να διαχειριστώ όλα τα πράγματα μαζί», είπε ο Θανάσης Πάτρας.Όπως αποκάλυψε, η σχέση του με τον Δημήτρη Πανόπουλο είναι εξαιρετική, ενώ είχε δεχτεί πρόταση να στελεχώσει την εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ.«Η τηλεόραση είναι σούπερ μάρκετ. Το θέμα είναι να έχει ποικιλία ο τηλεθεατής. Καλύτερα να υπάρχουν διαφορετικά πράγματα, παρά ίδια», είπε.Πηγή: tvnea.com