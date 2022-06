Σύμφωνα με τη "Super Κατερίνα", η πρωινή ενημέρωση θα ξεκινά για το κανάλι του Φαλήρου στις 5 το πρωί με τον Άκη Παυλόπουλο και μία γυναίκα παρτενέρ στο πλευρό του. Αυτή η ενότητα θα διαρκεί μία ώρα, μιας και στις 6 θα κάνει την εμφάνισή του ο Δημήτρης Οικονόμου μαζί με τη Ντόρα Κουτροκόη και θα βρίσκονται από κοινού και οι τρεις στον αέρα του ΣΚΑΪ ως τις 10.







Τότε είναι που θα παίρνουν τη σκυτάλη οι "Αταίριαστοι", Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, για δύο ώρες, ενώ θα δίνουν πάσα στις 12 στη Μαρία Μπακοδήμου που αναλαμβάνει το κενό που δημιουργεί το τέλος του "Love it" με την Ιωάννα Μαλέσκου. Όπως αναφέρθηκε στην πρωινή εκπομπή του Alpha μάλιστα, επιβεβαιώνοντας όσα είχαν αναφερθεί νωρίτερα και στο "Happy Day", αυτό σημαίνει πως η γνωστή παρουσιάστρια δεν θα βρίσκεται στην επιτροπή του "Just The 2 Of Us" την ερχόμενη σεζόν.







