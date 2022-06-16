2022-06-16 11:14:13
Τι επιλέγει να δει το κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα- 18/54
ΑΝΤ1 NEWS 11,4
ALPHA NEWS 6,8
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 16,5
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 10,2
ΟPEN NEWS 6,3
STAR NEWS 9,8
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 6,0
ΕΛΕΝΗ 11,6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 17,6
ROUK ZOUK 18,4
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 11,5
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 16,0
T-LIVE 10,8
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 8,1
SHOPPING STAR 13,5
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 2,6
ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,3
SUPERSTORE 9,3
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 5,6
5 Χ 5 16,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 12,9
DEAL 11,2
ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 6,5
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 15,7
HAPPY TRAVELLER (E) 7,8
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 6,8
LIVE NEWS 13,4
THE CHASE 13,6
STOYNTIO 4 4,6
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
Αναλυτικά:
Πρόγραμμα- 18/54
ΑΝΤ1 NEWS 11,4
ALPHA NEWS 6,8
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 16,5
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 10,2
ΟPEN NEWS 6,3
STAR NEWS 9,8
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 6,0
ΕΛΕΝΗ 11,6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 17,6
ROUK ZOUK 18,4
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 11,5
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 16,0
T-LIVE 10,8
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 8,1
SHOPPING STAR 13,5
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 2,6
ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 3,3
SUPERSTORE 9,3
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 5,6
5 Χ 5 16,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 12,9
DEAL 11,2
ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 6,5
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 15,7
HAPPY TRAVELLER (E) 7,8
ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 6,8
LIVE NEWS 13,4
THE CHASE 13,6
STOYNTIO 4 4,6
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ