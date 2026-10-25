2026-10-25 09:49:20
Φωτογραφία για Τηλεθέαση: Πώς πήγε η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά με το «For You» στον ΑΝΤ1;



Στην κορυφή της πρωινής ζώνης του Σαββάτου βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», σημειώνοντας 14,4% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στράφηκε και στην πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά με τη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1, «For You», η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στους πίνακες τηλεθέασης με μονοψήφιο ποσοστό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Ρεπορτάζ στις 10» με 8,9%, ενώ το «For You» της Φαίης Σκορδά κατέγραψε 8,6%, ξεκινώντας τη διαδρομή του στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κάτω από το όριο του 10%. Σε κοντινή απόσταση ακολούθησε το «Mega Non Stop» με 8,4%, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εικόνα στις συγκεκριμένες θέσεις της κατάταξης.

Στη συνέχεια, το «Καλημέρα Είπαμε;» σημείωσε 7,8%, ενώ η εκπομπή «Μια Ελλάδα, μια παρέα» περιορίστηκε στο 3,6%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των προγραμμάτων της λίστας.



Για τη Φαίη Σκορδά, η πρώτη αυτή μέτρηση με το «For You» αποτελεί την αφετηρία μιας νέας τηλεοπτικής προσπάθειας στον ΑΝΤ1. Το 8,6% της πρεμιέρας βάζει από νωρίς στο επίκεντρο το ενδιαφέρον για την πορεία της εκπομπής, με το ζητούμενο πλέον να είναι αν θα καταφέρει να ανεβάσει τις επιδόσεις της στις επόμενες μεταδόσεις.



Αναλυτικά η κατάταξη της πρωινής ζώνης:



- Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση — 14,4%

- Ρεπορτάζ στις 10 — 8,9%

- For You — 8,6%

- Mega Non Stop — 8,4%

- Καλημέρα Είπαμε; — 7,8%

- Μια Ελλάδα, μια παρέα — 3,6%



Πηγή: tvnea.com
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