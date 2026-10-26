2026-10-26 14:28:17
Φωτογραφία για «Φως στο Τούνελ»: Σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης
Σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης παρέμεινε το «Φως στο Τούνελ», την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Η επιτυχημένη εκπομπή έρευνας του MEGA, με την Αγγελική Νικολούλη,διατήρησε την κυριαρχία της στη βραδινή ζώνη της Παρασκευήςσημειώνοντας 20,4% στο σύνολο του κοινού και 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54. 

Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις του «Τούνελ» και σε επιμέρους γυναικείες ηλικιακές ομάδες, όπου το μερίδιο έφτασε μέχρι το 34,4%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση της εκπομπής.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το «Κάτι Ψήνεται» ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «Κάτι Ψήνεται» ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη
«BAYWATCH» Έρχεται αποκλειστικά στον ALPHA!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«BAYWATCH» Έρχεται αποκλειστικά στον ALPHA!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φως στο Τούνελ: Πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης
Φως στο Τούνελ: Πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης
Late Night: Πρώτο το «Φως στο Τούνελ»
Late Night: Πρώτο το «Φως στο Τούνελ»
«Στην Πρώτη Γραμμή»: Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος αναδεικνύουν τον ρόλο του σιδηροδρόμου στον πόλεμο του 1940-1941.
«Στην Πρώτη Γραμμή»: Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος αναδεικνύουν τον ρόλο του σιδηροδρόμου στον πόλεμο του 1940-1941.
Η Ευρώπη κατακτά την πρώτη θέση στη διεθνή σιδηροδρομική αγορά.
Η Ευρώπη κατακτά την πρώτη θέση στη διεθνή σιδηροδρομική αγορά.
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Βίκυ Καγιά: Γιατί έχει περιορίσει την τηλεοπτική της παρουσία – Όσα είπε για το MadWalk
Βίκυ Καγιά: Γιατί έχει περιορίσει την τηλεοπτική της παρουσία – Όσα είπε για το MadWalk
Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ- Γράφει ο Άρης Μπιτσώρης
Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ- Γράφει ο Άρης Μπιτσώρης
Δευτέρα, 26/10/2026: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 26/10/2026: Εργασίες ημέρας
«Ντέρτι»: Η Στέλλα και ο Άρης βρίσκονται παγιδευμένοι σε έναν ιστό από ψέματα, ενώ η επιχείρηση για τη σύλληψη του Αβραμίδη φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή της
«Ντέρτι»: Η Στέλλα και ο Άρης βρίσκονται παγιδευμένοι σε έναν ιστό από ψέματα, ενώ η επιχείρηση για τη σύλληψη του Αβραμίδη φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή της
Κατερίνα Παπουτσάκη: Εντάσσεται στο «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 – Ο ρόλος που θα αναστατώσει την ιστορία
Κατερίνα Παπουτσάκη: Εντάσσεται στο «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 – Ο ρόλος που θα αναστατώσει την ιστορία