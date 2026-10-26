2026-10-26 14:28:17

Σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης παρέμεινε το «Φως στο Τούνελ», την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.



Η επιτυχημένη εκπομπή έρευνας του MEGA, με την Αγγελική Νικολούλη,διατήρησε την κυριαρχία της στη βραδινή ζώνη της Παρασκευήςσημειώνοντας 20,4% στο σύνολο του κοινού και 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54.



Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις του «Τούνελ» και σε επιμέρους γυναικείες ηλικιακές ομάδες, όπου το μερίδιο έφτασε μέχρι το 34,4%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση της εκπομπής.



Πηγή: tvnea.com



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