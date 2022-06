Η Microsoft, κατά τη διάρκεια του Xbox + Bethesda Showcase event, εκτός από τις πολλές ανακοινώσεις και τα trailers που παρουσίασε, έδωσε στα φώτα της δημοσιότητας και μία λίστα, με τα παιχνίδια του Xbox Game Pass. Συγκεκριμένα, η εταιρία δημοσίευσε μία εικόνα, με τους τίτλους που θα έρθουν τ

ους επόμενους 12 μήνες στις πλατφόρμες της, δηλαδή μέσα στο υπόλοιπο μισό του 2022, αλλά και στο 2023.

Έτσι, παρακάτω θα βρείτε μία λίστα με μερικά παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν γενικά σε Xbox και PC, τα οποία είναι 50 στον αριθμό, με τα 43 από αυτά να καταφθάνουν από την πρώτη ημέρα στο Xbox Game Pass. Αξίζει να σημειωθεί, πως αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά φαίνεται πως η Microsoft ήθελε να δώσει στους παίκτες μία “μικρή” γεύση από τι να περιμένουν.

Όλα τα παιχνίδια που θα δείτε παρακάτω και έχουν αστερίσκο (*) θα έρθουν στο Xbox Game Pass, τα υπόλοιπα όχι.

Τα Xbox και PC παιχνίδια του 2022:As Dusk Falls*Atomic Heart*The Callisto ProtocolThe Elder Scrolls Online: High IsleFallout 76 Expeditions: The Pitt*Forza Horizon 5: Hot WheelsGrounded*Gunfire Reborn*Halo Infinite: Season 3*Hello Neighbor 2*High on Life*Lightyear Frontier*Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition*Naraka: Bladepoint*Overwatch 2Party Animals*Pentiment*Persona 5 Royal*A Plague Tale: Requiem*Scorn*Sea of Thieves: Season 7*Slime Rancher 2*Somerville*Valheim*Warhammer 40,000: Darktide*Τα Xbox και PC παιχνίδια του 2023:Ara: History Untold*Ark 2*Cocook*Dead SpaceDiablo IVEiyuden Chronicle: Hundred Heroes*Ereban: Shadow Legacy*Flintlock: The Siege of Dawn*Forza Motorsport*The Last Case of Benedict Fox*League of Legends*League of Legends: Wild Rift*Legends of Runeterra*Minecraft Legends*Persona 3 Portable*Persona 4 Golden*Ravenlock*Redfall*Replaced*Resident Evil 4 RemakeS.T.A.L.K.E.R. 2*Starfield*Teamfight Tactics*Valorant*Wo Long: Fallen Dynasty*

Για την ιστορία, εχθές μάθαμε και επίσημα πως ο Hideo Kojima κάτι ετοιμάζει αποκλειστικά για το Xbox, ενώ είδαμε πλάνα από το ολοκαίνουργιο Forza, το Diablo IV, το Starfield της Bethesda και πολλά άλλα.

