Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 67Γεμάτη υποψίες, η Βάνα επισκέπτεται τον Χρήστο στο γραφείο του και προσπαθεί να μάθει γιατί άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να ξαναγυρίσει στον Όμιλο.Ο Άγης, που μαθαίνει για τη συνάντησή τους, λέει επίτηδες στη Μάγια ότι φοβάται πως ο Χρήστος θα βάλει λόγια εναντίον του στη μητέρα της, για να δηλητηριάσει τη σχέση του μαζί της.Την ίδια στιγμή, ο Μάνος αποκαλύπτει στη Χρύσα πως η Αφροδίτη γνωρίζει ότι είναι ο πατέρας της και πως θέλει να γνωριστούν, αλλά η Χρύσα ανησυχεί μήπως ο Μάνος πληγωθεί από αυτή την εξέλιξη.Η Κλέλια λέει στον Χρήστο πως, όταν είχαν χωρίσει με τη Μαρίνα, της είχε αποκαλύψει ότι ετοιμαζόταν να της κάνει πρόταση γάμου.Ο Άγης ζητάει από τη Χρύσα να δει τη Μάγια, γιατί φοβάται ότι έχει κατάθλιψη, ενώ, όταν συναντά τυχαία τη Μαρίνα στην κλινική, η ευγενική στάση του προβληματίζει τη Μαρίνα.Ο Χρήστος ζητάει από τον Διονύση να του δώσει όσα στοιχεία έχει εναντίον του Άγη και οδηγείται στην Άννα, τη φίλη της Μάγιας, η οποία του αποκαλύπτει μια πληροφορία που ανατρέπει τα πάντα.«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 22:30, και κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1Πηγή: tvnea.com