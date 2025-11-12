Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» γράφουν την Τελευταία Πράξη και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.
Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.
Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.
Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.
ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 65
Ο Διονύσης είναι σοκαρισμένος μετά τη συνάντησή του με τον Άγη και αποκαλύπτει στην Κλέλια ότι ο Άγης παραδέχτηκε ότι τον παγίδευσε για να τον εκδικηθεί που κοιμήθηκε με τη Μαρίνα. Παράλληλα, η Μάγια αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στον γάμο της και επιστρέφει στο σπίτι. Ο Μάρκος προσπαθεί να μάθει από την Κλέλια γιατί παραιτήθηκε ο Χρήστος κι εκείνη τον συμβουλεύει κάποια στιγμή να μιλήσει με τη Μαρίνα
Πηγή: tvnea.com