2025-11-24 17:06:15
Από τον Δεκέμβριο, οι ταξιδιώτες μπορούν να ταξιδέψουν από τη Βουδαπέστη προς την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο, με άνετα πολωνικά τρένα EuroNight. dailynewshungary.comΑυτή η νέα σιδηροδρομική υπηρεσία πρόκειται να συνδέσει τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα με τις πρωτεύουσες του Βίσεγκραντ, την Αυστρία, και τη νότια Γερμανία. Η νέα σιδηροδρομική υπηρεσία διέρχεται από μερικές από sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜηνιαίο “λουκέτο” από Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΗ Ελένη Τσολάκη και στην prime time του ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ