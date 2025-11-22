2025-11-22 06:54:54
Φωτογραφία για Το πιο τρελό ταξίδι με τρένο στην Ινδία: Αυτή η σιδηροδρομική διαδρομή διασχίζει βαθιά δάση με τίγρης
 Ένα συναρπαστικό ταξίδι στα Δυτικά Γκατ της Καρνατάκα, όπου μια απομακρυσμένη σιδηροδρομική γραμμή διασχίζει μια πυκνή περιοχή με τίγρεις, προσφέροντας μια από τις πιο καθηλωτικές και άγριες εμπειρίες ταξιδιού με τρένο στην Ινδία.timesnownews.comΥπάρχουν κάποια ταξίδια με τρένο που κάνετε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και κάποια που κάνετε επειδή ο κόσμος έξω από το παράθυρο μοιάζει με sidirodromikanea
