Ο Νίκος Κοκλώνης ξέρει να κρατά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και του αρέσει να δοκιμάζεται συνεχώς σε νέες προκλήσεις! Ο CEO της Barking Well Media είχε προαναγγείλει ότι ετοιμάζει πολλές και νέες παραγωγές για τη νέα σεζόν στον Alpha, ανάμεσα στις οποίες είναι και το All Together Now.

Ο πασίγνωστος μουσικός διαγωνισμός έρχεται να ταρακουνήσει τα νερά και στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη κριτική επιτροπή που έχει υπάρξει ποτέ – 100 στον αριθμό. Ήδη κυκλοφορεί στον αέρα το casting call βίντεο για το νέο σόου που θα προβληθεί από το φθινόπωρο στον Alpha για όσους ενδιαφερόμενους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή και να ξεσηκώσουν με τις ερμηνείες τους!

Ο Νίκος Κοκλώνης εκτός από παραγωγός του νέου λαμπερού show θα είναι φυσικά και ο παρουσιαστής. Το All together now έρχεται τον φθινόπωρο μέσα από την συχνότητα του Αlpha γεμίζοντας μουσική τα βράδια μας.

