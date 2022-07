Οι απομιμήσεις είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τους σχεδιαστές ειδών πολυτελείας σε όλο τον κόσμο: οι μάρκες πολυτελείας έχασαν 98 δισεκατομμύρια δολάρια από απομιμήσεις μόνο το 2017.

Αυτές οι απώλειες μπορούν να βλάψουν τόσο το κέρδος όσο και τη φήμη μιας εταιρείας, γι' αυτό ορισμένες μάρκες στρέφονται τώρα στην τεχνολογία για να προστατεύσουν τα προϊόντα τους, την αξία της επωνυμίας τους και τους καταναλωτές.

Παρά το γεγονός ότι είναι ανταγωνιστές, ο όμιλος εμπορικών σημάτων πολυτελείας LVMH (LVMHF) ένωσε τις δυνάμεις του με την Prada (PRDSY) και την Cartier τον Απρίλιο του 2021 για να ιδρύσει την Κοινοπραξία Aura Blockchain, μια μη κερδοσκοπική πλατφόρμα που δημιουργεί ένα «ψηφιακό δίδυμο» για προϊόντα πολυτελείας.

Το Blockchain είναι ένα ψηφιακό «κατάστιχο» που δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία, να αλλάξει ή να αλλοιωθεί. Είναι η ίδια τεχνολογία που στηρίζει τα κρυπτονομίσματα, τα οποία έχουν δει τις τιμές τους να καταρρέουν τον τελευταίο καιρό.

Αλλά έχει πολλές άλλες εφαρμογές και η Aura το χρησιμοποιεί για να δώσει στα προϊόντα πολυτελείας μια μοναδική ψηφιακή ταυτότητα που θα βοηθήσει τους πελάτες να διασφαλίσουν ότι η αγορά τους είναι κανονική.

«Το Blockchain είναι μια τεχνολογία που αλλάζει ταχύτατα και είναι πραγματικά πολύπλοκη», λέει η Ντανιέλα Οτ, γενική γραμματέας της Κοινοπραξίας Aura Blockchain. «Αυτό που κάνει το Aura είναι να κάνει το blockchain εύχηστο για τις μάρκες πολυτελείας». Μέχρι σήμερα πάνω από 20 φίρμες χρησιμοποιούν το λογισμικό της Aura και περισσότερα από 17 εκατομμύρια προϊόντα είναι καταγεγραμμένα στον κατάλογό της. «Αυτές οι φίρμες είναι ανταγωνιστικές στα πάντα, όμως συνεργάζονται σε αυτήν την τεχνολογία για να την προχωρήσουν πιο γρήγορα, με τον πιο ασφαλή τρόπο», λέει η Οτ.

«Ιχνηλασιμότητα και εμπιστοσύνη»

Δημιουργώντας ένα «ψηφιακό δίδυμο» για φυσικά προϊόντα όπως παπούτσια ή τσάντες, το λογισμικό της Aura συντάσσει ένα βιβλίο πληροφοριών όπως ο τύπος και η πηγή του υλικού, πού και πότε κατασκευάστηκε και πόσα παρήχθησαν. Η Οτ λέει ότι αυτό θα δώσει στους καταναλωτές μεγαλύτερη επίπεδο προστασίας, ενεργώντας ως ψηφιακό πιστοποιητικό ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιεί «κρυπτογράφηση σε επίπεδο τράπεζας» και είναι «αδύνατο να πλαστογραφηθεί», αποτρέποντας τους παραχαράκτες.

Τα ψηφιακά δίδυμα, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής για κινητά, θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του προϊόντος, ενισχύοντας την «ιχνηλασιμότητα και την εμπιστοσύνη» για τους συνειδητοποιημένους καταναλωτές.

Ωστόσο, το blockchain έχει τους περιορισμούς του, οι πληροφορίες είναι τόσο αξιόπιστες όσο το άτομο που τις εισάγει, λέει η Οτ και προειδοποιεί ότι «αν μια φίρμα δεν έχει καλή σχέση με τον προμηθευτή, το blockchain δεν θα βοηθήσει». Η βιωσιμότητα είναι η βασική ανησυχία για την κοινοπραξία. Ως ιδιωτικό blockchain κατασκευασμένο από την αρχή, η Aura λέει ότι η πλατφόρμα της χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια από τα δημόσια blockchains Η πλατφόρμα δίνει επίσης στις φίρμες τον έλεγχο των πληροφοριών και διατηρεί ασφαλή τα δεδομένα της φίρμας και των καταναλωτών, λέει η Οτ.

Η Aura κυκλοφόρησε το λογισμικό της που έχει τη βάση του σε cloud στις αρχές του 2022. Η Οτ λέει ότι η τεχνολογία plug-in θα επιτρέψει στις επωνυμίες να ενσωματώσουν το προϊόν στα υπάρχοντα λογισμικά τους με «μηδενική γνώση blockchain». Ο όμιλος σχεδιαστών streetwear OTB έγινε ιδρυτικό μέλος τον Οκτώβριο του 2021 και τον περασμένο μήνα, η Sarine Technologies, ειδική σε διαμάντια και πετράδια, προσχώρησε επίσης στην κοινοπραξία. Τα ιδρυτικά μέλη συμβάλλουν στο κόστος ανάπτυξης και έχουν περισσότερο λόγο στη διοίκηση, λέει η Οτ, ενώ όλα τα μέλη πληρώνουν ένα τέλος άδειας για τις υπηρεσίες λογισμικού και κάθε ψηφιακό δίδυμο που παράγεται.

Άλλες φίρμες χρησιμοποιούν επίσης εργαλεία blockchain. Η Audemars Piguet και η Vacheron Constantin εντάχθηκαν στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα blockchain Arianee, με έδρα το Παρίσι, ενώ το φωτογραφικό αρχείο του Karl Lagerfeld επαληθεύεται από το δημόσιο blockchain του Lukso Network.

Η δημιουργία μιας ψηφιακής ταυτότητας θα μπορούσε να είναι όλο και πιο σημαντική για μεταπωλητές μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας, μια αγορά που αναπτύσσεται ταχέως. Διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Hardly Ever Worn It και το Vestiaire Collective πρέπει να ελέγχουν τα προϊόντα πριν τα πουλήσουν, η οποία είναι μια διαδικασία πολλαπλών βημάτων που περιλαμβάνει ψηφιακούς και φυσικούς ελέγχους, λέει ο Βικτουάρ Μπογιέ Σαμάρ, επικεφαλής ελέγχου ταυτότητας στο Vestiaire Collective. «Η παραχάραξη υπάρχει εδώ και δεκαετίες και συνεχώς εξελίσσεται», λέει ο Σαμάρ. Η ομάδα 60 επαληθευτών του Vestiaire ελέγχει την ψηφιακή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, πριν εξετάσει κάθε στοιχείο. Η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιακής επαλήθευσης ταυτότητας, λέει ο Σαμάρ, προσθέτοντας ότι αυτό θα βοηθούσε τους ελέγχους ταυτότητας από ανθρώπους αντί να τους αντικαταστήσει.

«Εάν οι μάρκες πολυτελείας χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία, θα βοηθούσε τους μεταπωλητές να έχουν εύκολη πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες. Το Blockchain θα μπορούσε επίσης να είναι χρήσιμο πέρα ​​από τη μόδα», λέει η Οτ: τομείς όπως η τέχνη, τα καλλυντικά, τα αρώματα και τα έπιπλα θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Στο μέλλον, η Οτ λέει ότι το «κατάστιχο» θα μπορούσε επίσης να περιέχει πληροφορίες για τη συντήρηση του προϊόντος, βοηθώντας στον καλύτερο προσδιορισμό της αξίας ενός προϊόντος για μεταπώληση.

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στην κοινοπραξία Aura είναι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz, η οποία έγινε μέλος και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να εξερευνήσει διάφορες πτυχές της ψηφιακής πιστοποίησης, όπως τη δημιουργία NFT (μη ανταλλάξιμα tokens) για εμπειρίες ψηφιακής τέχνης στο αυτοκίνητο. «Το μέτρο επιτυχίας μας είναι η ενσωμάτωση κάθε φίρμας πολυτελείας», λέει η Οτ.

Crypto is crashing but the tech behind it could save luxury brands billions, Rebecca Cairns, CNN Business

