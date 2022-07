2022-07-16 15:30:04

Το μεγάλο «στοίχημα» για την επόμενη σεζόν είναι το Survivor All Star.



Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό Open, ήδη έχουν αρχίσει επαφές και διαπραγματεύσεις με παίκτες που θέλει η Acun Media να είναι στο Survivor All Star.



Οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν, κάνουν λόγο πως ήδη γίνονται συζητήσεις με τους Γιάννη Σπαλιάρα, Γιώργο Κορόμι, Τριαντάφυλλο, Σάκης Κατσούλης, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Γιωρίκας Πηλίδης, Καρολίνα Καλύβα, Νίκος Μπάρτζης και Αλέξης Παππάς.



H αμοιβή των παικτών θα είναι 5.000 ευρώ την εβδομάδα από τη στιγμή που θα δώσουν το «ΟΚ» για τη συμμετοχή τους στο Survivor All Star. Διακινούνται, ωστόσο, πληροφορίες ότι θα υπάρχουν παίκτες που θα ζητήσουν περισσότερα χρήματα για να πουν το «ναι» στην παραγωγή.



Τι θα γίνει, όμως, με τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Ο «Ντάνος», νικητής του Survivor 2017, είναι το πιο «καυτό» όνομα και δεδομένα ο Ατζούν Ιλιτζαλί θα τον ήθελε στην All Star εκδοχή του παιχνιδιού.



Οι πληροφορίες αναφέρουν πως του έχει γίνει πρόταση, με πολύ περισσότερα χρήματα από όσα έχουν προταθεί στην πλειοψηφία των παικτών. Μάλιστα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που συμμετείχε στο φετινό Survivor, υποστήριξε πως αυτός ίσως να είναι κι ένας λόγος που ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα αρνηθεί την πρόταση, καθώς δεν θα θελήσει να μπει στη διαδικασία να δημιουργηθούν έριδες για τα οικονομικά με τους άλλους παίκτες.



