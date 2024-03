2024-03-28 12:05:04

Άναψαν οι μηχανές της Acun Medya για το πρώτο μισό της επόμενης σεζόν στον ΣΚΑΪ και δύο γνώριμα πρότζεκτ ετοιμάζουν την επιστροφή τους στη συχνότητα του Φαλήρου. Πρόκειται για το The Voice και το My Man Can.



Το τηλεπαιχνίδι My Man Can ξεκινά άμεσα γυρίσματα, καθώς στόχος είναι να ξεκινήσει η προβολή του από την τρέχουσα σεζόν και αναλόγως την πορεία του να αποφασιστεί η συνέχεια του και την επόμενη χρονιά. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρεθεί ο Φάνης Λαμπρόπουλος και αν όλα πάνε καλά θα το δούμε στον αέρα μετά το Πάσχα.



Η περίπτωση του The Voice αυτή τη φορά θα είναι λίγο πιο περίπλοκη και με ένα βαθμό δυσκολίας παραπάνω. Αιτία γι’ αυτό είναι η αντικατάσταση μελών ή ολόκληρης της κριτικής επιτροπής. Το δημοφιλές talent show, το οποίο ξεκουράστηκε για μία σεζόν, χρειάζεται -με τη σύμφωνη γνώμη καναλιού και εταιρείας παραγωγής- ανανέωση. Το θέμα είναι αν θα παραμείνουν στην επιτροπή ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου, όπως ήταν το αρχικό σενάριο, ή θα δούμε τέσσερις νέους καλλιτέχνες να κάθονται στις καρέκλες το ερχόμενο φθινόπωρο.



Οι διερευνητικές επαφές με τραγουδιστές, όπως μαθαίνουμε, έχουν ήδη ξεκινήσει.



Γράφει ο Γιώργος Σκρομπόλας (zappit)



Πηγή: tvnea.com



