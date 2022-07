pharmateam

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η COVID-19 παραμένει ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδοΛίγες ημέρες πριν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization, WHO) ανακοίνωσε ότι η COVID-19 παραμένει ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο σχεδόν 2,5 έτη μετά την εμφάνισή της.Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κύρια σημεία της ανακοίνωσης αυτής.Η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης (WHO Emergency Committee), που αποτελείται από ανεξάρτητους ειδικούς εμπειρογνώμονες, ανέφερε συγκεκριμένα ότι: αυξανόμενα κρούσματα,η συνεχιζόμενη εξέλιξη του ιού με νέες μεταλλάξεις, καθώς καιη πίεση που ασκεί στις υπηρεσίες υγείας ειδικά σε ορισμένες χώρες σημαίνουν συνολικά ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι έκτακτη για την υγεία παγκοσμίως.Τα κρούσματα που αναφέρθηκαν στον WHO αυξήθηκαν κατά 30% το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι η βελτιωμένη ανοσία του πληθυσμού, κυρίως λόγω των εμβολιασμών, έχει οδηγήσει σε "αποσύνδεση" του αριθμού των κρουσμάτων από τον αριθμό νοσηλειών και θανάτων.Η "COVID-19 δεν έχει τελειώσει ακόμη δυστυχώς πουθενά", ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του WHO Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Γενεύη μετά την ανακοίνωση.Έκλεισε τονίζοντας ότι "καθώς ο ιός συνεχίζει να μας επιτίθεται, πρέπει κι εμείς να συνεχίσουμε να αμυνόμαστε αποτελεσματικά".Πηγή : iatronet