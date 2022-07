Γεφύρι της Άρτας έχει καταντήσει το "I’m a Celebrity Get Me Out of Here"...

Ούτε οι ίδιοι στον ΑΝΤ1 δεν πρέπει να πιστεύουν ότι το ριάλιτι θα παίξει τελικά στον αέρα του καναλιού.

Το συγκεκριμένο ριάλιτι έχει ανακοινωθεί 4 φορές σε συναντήσεις για την παρουσιαστή προγράμματος του ΑΝΤ1, ωστόσο πάντα κολλούσε και έμπαινε βαθιά στο συρτάρι.

Πάντως οι Αντεννικοι σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM λένε ότι ξεκίνησε η προετοιμασία καθώς τα γυρίσματα θα γίνουν στη Νότια Αφρική.

Πηγή: TVNEA.COM