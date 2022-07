Το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο τεχνολογικά Κέντρο Επισκεπτών αστικής ανάπτυξης στον κόσμο, εκτείνεται σε μία έκταση 4.800 τ.μ. και ολοκληρώθηκε σε 12 μήνες.

Μέσα από πέντε θεματικές ζώνες, με περισσότερα από 22 βιωματικά εκθέματα, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο επισκέπτης μπορεί να δει να ξετυλίγεται μπροστά του, η ιστορία της περιοχής. Παράλληλα και τη σύνδεσή της με το μέλλον του Ελληνικού, ένα μέλλον, καλύτερο και πιο βιώσιμο για όλους.

Το Experience Centre, που παρέδωσε η Lamda Development, βρίσκεται μέσα στο Experience Park και φιλοξενείται σε ένα από τα τρία υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Νεότερα Μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για έναν μοναδικό προορισμό, που απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μια περιήγηση για να ανακαλύψεις τον κόσμο του The Ellinikon, μέσα από μια μοναδική διαδραστική εμπειρία.

Στόχος του, είναι να συστήσει την περιοχή του Ελληνικού στο ευρύ κοινό, να παρουσιάσει το όραμά του και να αναδείξει την ιστορία της περιοχής. Παράλληλα το The Ellinikon Experience Centre σε ταξιδεύει σε έναν κόσμο καινοτομίας και αειφορίας.

Το ταξίδι ξεκινάει από μια ψηφιακή περιήγηση που καλύπτει όλα τα στάδια, από την πλούσια ιστορία της περιοχής έως τα εμβληματικά έργα που συνθέτουν τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του The Ellinikon και θα γίνουν πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια.

Living a New Era

Στον επιβλητικό θόλο που δεσπόζει στο χώρο, ο επισκέπτης μπορεί να εξερευνήσει το Masterplan του Ελληνικού, μέσα από τη μεγαλύτερη μακέτα 45 τ.μ., που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Σε περισσότερα από 25.000 κομμάτια μπορεί κάποιος να δει τις «πράσινες περιοχές» του Ελληνικού, τη σύγκριση του Πάρκου του Ελληνικού με άλλα Πάρκα στον κόσμο, τις βασικές αρχές του σχεδιασμού του masterplan, το Παράκτιο Μέτωπο αλλά και τις υποδομές που δημιουργούνται, όπως δρόμοι και ποδηλατόδρομοι, που θα μπορεί να απολαμβάνει ο πολίτης.

Η κλίμακα της μακέτας είναι 1/625, δηλαδή τα κτίσματα είναι 625 φορές μεγαλύτερα από ό,τι αποτυπώνονται.

Στο χώρο υπάρχει μια προβολή που περιλαμβάνει μια αναδρομή στο ένδοξο παρελθόν του αεροδρομίου και καταλήγει χρονικά στο όραμα της ανάπλασης που επιχειρείται.

Living In Nature

Το Ελληνικό θα διαθέτει πάνω από 2.000.000 τ.μ χώρων πρασίνου, που θα περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά φυτά και βότανα της Ελληνικής χλωρίδας. Θα αποτελέσει το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης, το οποίο θα είναι μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου και 14 φορές μεγαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο.

Ο διαδραστικός χάρτης του χώρου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα τοπόσημα του Πάρκου (όπως η Ολυμπιακή Πλατεία, η Περιοχή Αθλητισμού και η Εκθεσιακή Ζώνη Ελληνικού), τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ιστορικής αξίας.

Το Πάρκο θα είναι ένα πρότυπο βιωσιμότητας που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του για άρδευση και ηλεκτροδότηση, αντισταθμίζοντας απόλυτα το ανθρακικό του αποτύπωμα στον κύκλο ζωής του. Το Experience Park, μέρος του οποίου αποτελεί το Experience Centre είναι άλλωστε το πρώτο μέρος του Πάρκου του Ελληνικού που παραδόθηκε στο κοινό το Δεκέμβριο του 2021.

Στη ζώνη «Living In Nature», σε μία μικρογραφία του Πάρκου του Ελληνικού, ο επισκέπτης θα μπορεί να μεταφερθεί σε αυτήν τη όαση πρασίνου δίπλα στη θάλασσα και να περιπλανηθεί σε μια σειρά από μονοπάτια, με εκπλήξεις σε κάθε στροφή.

Μια από τις μοναδικές εμπειρίες είναι η βόλτα με ένα διαδραστικό ποδήλατο που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να περιηγηθεί στο Πάρκο και να δει τα σημεία πολιτισμού και ενδιαφέροντος που θα δημιουργηθούν, αλλά και τους χώρους πρασίνου.

Living the Future

Στη ζώνη «Living the Future» παρουσιάζονται οι καινοτόμες υποδομές του The Ellinikon, που στόχο έχουν να κάνουν την ανάπτυξη βιώσιμη και διαχρονική.

Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει από κοντά τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και τα έργα υποδομής που αναδεικνύουν το The Ellinikon σε ένα πρότυπο μελλοντικής αστικής ανάπτυξης για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Παράλληλα, να ανακαλύψει, πάντα με διαδραστικό τρόπο, τις τεχνολογίες προς όφελος της καθημερινότητας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος όπως:



- το συγκοινωνιακό δίκτυο του Ελληνικού που θα συνδέει τα πάντα σε 15 λεπτά



- τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική για την κατασκευή κτηρίων



- την αποκατάσταση των ρεμάτων με την ανάπτυξη ενός «έξυπνου» συστήματος παρακολούθησης, προστατεύοντας έτσι από πλημμύρες

Living Smart

Για αυτόν που θέλει να δει πώς θα μοιάζει το σπίτι του μέλλοντος , θα, πρέπει να επισκεφθεί τη ζώνη «Living Smart», στο The Ellinikon. Εκεί θα διαπιστώσει πώς ένας χώρος μπορεί να δώσει προτεραιότητα στις ανάγκες του ατόμου και να περιέχει τεχνολογίες που διευκολύνουν τον άνετο και σύγχρονο τρόπο ζωής.

Μπορεί να περιηγηθεί σε μία από τις "έξυπνες" κατοικίες της ανάπτυξης για να πάρει μία γεύση από τον σύγχρονο και άνετο τρόπο ζωής στο The Ellinikon, αλλά και να θαυμάσει τη μαγευτική θέα προς τη θάλασσα και το Πάρκο του Ελληνικού.

Επίσης, μπορεί να διαπιστώσει την πληθώρα ανέσεων και υπηρεσιών που θα προσφέρουν οι κατοικίες του Ελληνικού, όπως:



- πληροφορίες για το σύστημα κλιματισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τον υπολογισμό της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος



- πρόσβαση σε εφαρμογή με τις τρέχουσες εκδηλώσεις και δραστηριότητες



- ενημέρωση σχετικά με το χρόνο που χρειάζεται για την μετακίνηση, καθώς και για το αν θα υπάρχει διαθέσιμη θέση στάθμευσης

Living By The Sea

Το έργο του Ελληνικού δεν θα έχει όμως μόνο πράσινο, αλλά και πολύ γαλάζιο, καθώς βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από μια ακτογραμμή που θα αποτελέσει ένα συναρπαστικό προορισμό χαλάρωσης και συνάντησης για όλο τον κόσμο.

Ο επισκέπτης του κέντρου θα μπορεί στη ζώνη «Living By The Sea» να μάθει περισσότερα για την αναβαθμισμένη ακτογραμμή και τη μαρίνα του The Ellinikon που θα μετατραπεί σε έναν κορυφαίο προορισμό για όλους.

Να απολαύσει ένα πανέμορφο μέρος, που είναι χαλαρωτικό και ταυτόχρονα σφύζει από ζωή. Με τη βοήθεια προηγμένων εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να περιηγηθεί ψηφιακά στη νέα παραλία και στις υποδομές που θα δημιουργηθούν στη Ριβιέρα του Ελληνικού.

Ακόμα και να το ζήσει, αν επιλέξει να επιβιβαστεί στο ψηφιακό σκάφος, όπου θα βιώσει σε πραγματικό χρόνο την εμπειρία της πλοήγησης στο νέο παράκτιο μέτωπο, βλέποντας να να ζωντανεύει μπροστά του, μια υπέροχη αμμώδης παραλία 1 χιλιομέτρου, προσβάσιμη για όλους ώστε να κολυμπήσει, να κάνει θαλάσσια σπορ και να διασκεδάσει όλο τον χρόνο.

Εκεί, θα θαυμάσει τη Riviera Galleria, τον σχεδιασμό της οποίας υπογράφει η διεθνούς φήμης αρχιτεκτονική εταιρεία Kengo Kuma & Associates, τον Riviera Tower των Foster + Partners – ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και καινοτόμα αρχιτεκτονικά γραφεία στον κόσμο και πολλά άλλα τοπόσημα που κοσμούν την ακτογραμμή του The Ellinikon.

Η Μακέτα Saarinen

Δείτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας, την μακέτα του του κεντρικού κτηρίου του Ανατολικού Αερολιμένα του Ελληνικού, έργο του διάσημου Φινλανδού αρχιτέκτονα Eero Saarinen. Ένα κτήριο, που χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως μνημείο της Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

Ένα έργο μεγάλης αρχιτεκτονικής σημασίας που εκφράζει τον μοντερνισμό του 20ου αιώνα και εμπνέεται από την εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού. Το κτήριο παίρνει ξανά ζωή και θα αξιοποιηθεί μελλοντικά, με σεβασμό στην ιστορία του, ως εκθεσιακό κέντρο

Το Experience Centre θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 11:00 μέχρι τις 22:00. Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται προκράτηση θέσης (εδώ). Η πρόσβαση είναι εύκολη, από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, πολύ κοντά στη στάση Μετρό Ελληνικό. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, υπάρχει χώρος ελεύθερης στάθμευσης στο Πάρκο, ο οποίος εξυπηρετεί και τους επισκέπτες του Experience Centre.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.experiencecentre.theellinikon.com.gr/

Instagram: https://www.instagram.com/the_ellinikon_official/

Facebook: https://www.facebook.com/TheEllinikon

Youtube: https://www.youtube.com/TheEllinikon

#TheEllinikon

#ExperienceCentre

