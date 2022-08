Οι πολίτες προετοιμάζονται εντατικά για το χειρότερο σενάριο μιας κινεζικής επίθεσης στο νησί.Η Ταϊβάν προετοιμάζει τα καταφύγιά της για ενδεχόμενες αεροπορικές επιδρομές καθώς η αυξανόμενη ένταση με την Κίνα και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εγείρουν νέους φόβους για μια πιθανή επίθεσης από την Κίνα στη νησιωτική χώρα.Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν έδαφός της και έχει αυξήσει τη στρατιωτική δραστηριότητα στον αέρα και τη θάλασσα γύρω της. Η Ταϊβάν λέει ότι θα αμυνθεί και έχει θέσει την ενίσχυση της άμυνάς της σε προτεραιότητα, με τακτικές στρατιωτικές ασκήσεις και ασκήσεις πολιτικής άμυνας.ANN WANG VIA REUTERSΟι προετοιμασίες περιλαμβάνουν τον καθορισμό καταφυγίων, όπου οι άνθρωποι μπορούν να καλυφθούν εάν αρχίσουν να πέφτουν κινεζικοί πύραυλοι και βόμβες, όχι σε ειδικά κατασκευασμένα καταφύγια αλλά σε υπόγειους χώρους όπως χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, το δίκτυο του μετρό και υπόγεια εμπορικά κέντρα.Η πρωτεύουσα Ταϊπέι έχει περισσότερα από 4.600 τέτοια καταφύγια, που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 12 εκατομμύρια ανθρώπους - τέσσερις φορές τον πληθυσμό της.ANN WANG VIA REUTERSΟι αξιωματούχοι της Ταϊπέι έχουν ενημερώσει τη βάση δεδομένων τους με καθορισμένα καταφύγια, σημειώνοντας τις ακριβείς τοποθεσίες τους σε μια εφαρμογή smartphone ενώ παράλληλα ξεκινούν μια καμπάνια τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στην πόλη με αφίσες για να βεβαιωθούν ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν πώς θα βρουν το κοντινότερο σε αυτούς καταφύγιο.Οι είσοδοι των καταφυγίων επισημαίνονται με μια κίτρινη ετικέτα, περίπου στο μέγεθος ενός χαρτιού Α4, με τον μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορεί να χωρέσει το καθένα από αυτά.Ανώτερος αξιωματούχος της πόλης, που είναι υπεύθυνος για τα καταφύγια, είπε ότι τα γεγονότα στην Ευρώπη έφεραν μια νέα αίσθηση επείγοντος.ANN WANG VIA REUTERS«Κοιτάξτε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι αθώοι πολίτες δεν θα χτυπηθούν», είπε στο Reuters ο διευθυντής του Γραφείου Διοίκησης Κτιρίων. «Ολοι οι πολίτες πρέπει να έχουν επίγνωση της κρίσης... Χρειαζόμαστε τα καταφύγια σε περίπτωση επίθεσης από τους Κινέζους» πρόσθεσε.Τον περασμένο μήνα, η Ταϊβάν πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη άσκηση αεροπορικής επιδρομής σε όλο το νησί για πρώτη φορά από τότε που η πανδημία του κορονοϊού διέκοψε τις τακτικές ασκήσεις.ANN WANG VIA REUTERSΜεταξύ των οδηγιών που έλαβαν οι πολίτες σε περίπτωση εισερχόμενων πυραύλων ήταν να κατέβουν στους υπόγειους χώρους στάθμευσης τους με τα χέρια τους να καλύπτουν τα μάτια και τα αυτιά τους ενώ το στόμα ανοιχτό - για να ελαχιστοποιήσουν την επίδραση των ωστικών κυμάτων από τις εκρήξεις.ANN WANG VIA REUTERSΟι αρχές υποχρεούνται από το νόμο να διατηρούν τα καταφύγια καθαρά και ανοιχτά, αλλά δεν χρειάζεται να είναι εφοδιασμένα με προμήθειες όπως τρόφιμα και νερό. Ερευνητές στο κοινοβούλιο ζήτησαν τον Ιούνιο να παρασχεθούν στα καταφύγια προμήθειες έκτακτης ανάγκης.Οι πολίτες παροτρύνονται, επίσης, να ετοιμάσουν κιτ επιβίωσης για να πάρουν μαζί τους σε περίπτωση που χρειαστεί να αναζητήσουν καταφύγιο.ANN WANG VIA REUTERSΩστόσο, μετά από μια δεκαετία εκφοβισμού στα στενά της Ταϊβάν, που χωρίζει το δημοκρατικό νησί από την Κίνα, πολλοί άνθρωποι στη χώρα φαίνεται να έχουν παραιτηθεί από την ιδέα μιας κινεζικής εισβολής.«Δεν αγχώνομαι. Συνεχίζω τη ζωή μου ως συνήθως. Οταν συμβεί, θα συμβεί» λένε ορισμένοι.huffingtonpost.grsidirodromikanea.blogspot.com