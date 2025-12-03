2025-12-03 19:38:07
Φωτογραφία για Hellenic Train: Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω ηλεκτροδότησης στη γραμμή 3 του Μετρό
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω των προβλημάτων ηλεκτροδότησης στη γραμμή 3 του Μετρό, στο τμήμα από τον σταθμό Χολαργού έως τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. sidirodromikanea
