Η κυκλοφορία των καρτών γραφικών της Intel έχει περάσει κυριολεκτικά από χίλια κύματα, με καθυστερήσεις, αντικρουόμενες πληροφορίες, αλλαγές της τελευταία στιγμής και διάφορα προβλήματα. Τώρα, το γερμανικό μέσο Igor’sLAB φέρνει στα φώτα της δημοσιότητας μια νέα φήμη, αναφέροντας πως η εταιρία άλλαξε για άλλη μια φορά τα πλανά της..

Αναλυτικότερα, το χρονοδιάγραμμα είναι πλέον πιο στενό, αλλά η Intel δε σχεδιάζει κάποιο μεγάλής κλίμακας event που για το ντεμπούτο όλων των νέων μοντέλων. Αντιθέτως, οι διάφορες Arc κάρτες γραφικών που ετοιμάζει θα καταφθάσουν μία-μία σταδιακά στην αγορά, με πιο αθόρυβο τρόπο, μεταξύ 5 Αυγούστου 2022 και 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Συγκεκριμένα, το μέσο αναφέρει:

Η Intel ακούγεται πως πλέον έχει αποφασίσει εσωτερικά ένα πιο «στενό» χρονικό πλαίσιο. Αν πρόκειται να επιμείνουν στο χρονοδιάγραμμα αυτό, το εύρος που μου μεταφέρουν τώρα είναι μεταξύ 5 Αυγούστου 2022 και 29 Σεπτεμβρίου 2022.



Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για να κυκλοφορήσουν τα τρία μεγαλύτερα μοντέλα που έχουν ανακοινωθεί, ένα τη φορά. Είναι ενδιαφέρον ότι τα εσωτερικά έγγραφα δεν κάνουν πλέον λόγο για ένα μεγάλης κλίμακας, κοινό event παρουσίασης, όποτε ίσως έχουμε να κάνουμε με ένα αθόρυβο launch, το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σταδιακά στα καταστήματα λιανικής και με λίγα μόνο μέσα ενημέρωσης.

Are they coming, or aren't they? And if so, when? Various media had again written or spoken about a delay, but Intel is said to have now internally decided on a narrower time frame.I got the info :)https://t.co/O44eFQtR3j pic.twitter.com/6c1IlA4gNJ

— Igor Wallossek (@IgorWallossek) July 30, 2022

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως σε ένα πρόσφατο Q&A για το PCGamer, εκπρόσωποι της Intel ισχυρίστηκαν ότι οι Arc κάρτες γραφικών θα ανακοινωθούν επίσημα μόνο όταν είναι έτοιμες να αποσταλούν στους πελάτες. Έτσι, η εταιρεία δε σκοπεύει να ανακοινώσει τη διαθεσιμότητα εβδομάδες νωρίτερα. Για την ώρα δεν είναι σαφές αν το τρέχον χρονοδιάγραμμα αφορά τη παγκόσμια διαθεσιμότητα του νέο hardware ή μόνο επιλεγμένες χώρες.

Για την ιστορία, η 1η γενιά των Arc καρτών γραφικών της Intel αναμένεται να απαρτίζεται από τα εξής μοντέλα:

Arc A770 – Έχει παρουσιαστεί επίσημα, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα τελικά specs

Arc A750 – Έχει παρουσιαστεί επίσημα, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα τελικά specs

Arc A580 – Έχει εντοπιστεί σε driver

Arc A380 – Έχει κυκλοφορήσει στην Κίνα

Arc A310 – Έχει εντοπιστεί σε driver

