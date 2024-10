pharmateam

Τα φαρμακεία - εμβολιαστικά κέντρα και το self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι προτάσεις του ΠΦΣ για παχυσαρκία, στρεπτόκοκκο, καρδιαγγειακά, μικρά νησιά."Τα φαρμακεία είναι πλέον κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, και με σφραγίδα". Με αυτή τη φράση, από το βήμα του PHARMA Point 2024 που ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, θέλησε να αναδείξει την πορεία δυναμικής ανάπτυξης και μετασχηματισμού των φαρμακείων, τα οποία έχουν κατακτήσει τα τελευταία χρόνια ενεργό ρόλο σε όλους τους εμβολιασμούς ενηλίκων και σε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Παράλληλα, μίλησε και για το φαρμακείο της επόμενης πενταετίας, το οποίο θα είναι ο συνδετικός κρίκος για μια ορθή φροντίδα υγείας προς τον πολίτη, ενώ θα μπορεί, όπως είπε, να έχει και ρόλο «μικρού Κέντρου Υγείας» σε μικρά νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές.Εμβολιασμός COVID στα φαρμακείαΣτο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα που θα επιτρέπει στους φαρμακοποιούς να διενεργούν και εμβολιασμό κατά της COVID-19, είπε ο κ. Βαλτάς. Όπως ανέφερε, ο φαρμακοποιός θα δημιουργεί ομάδες των έξι πολιτών, προκειμένου να λάβει από την φαρμακαποθήκη το φιαλίδιο των έξι δόσεων και να προγραμματίσει τα ραντεβού για τις επόμενες μέρες, ενώ θα εισπράττει 3 ευρώ για το ραντεβού και 5 ευρώ + ΦΠΑ για τον εμβολιασμό. Όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης, το κόστος του εμβολιασμού (5 ευρώ + ΦΠΑ) θα επιβαρύνει τον εμβολιαζόμενο, ενώ τα 3 ευρώ για το ραντεβού θα εισπράττονται από το κράτος.Ο πρόεδρος του ΠΦΣ προειδοποίησε με πρόστιμα όσους συναδέλφους του μειώσουν την τιμή για να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. "Προσέξτε, γι’ αυτούς που τους αρέσει τα πεντάρια να τα κάνουν τριάρια. Όποιος δεν χτυπήσει 5 και χτυπήσει 2 το σύστημα τον πιάνει και τιμωρείται για φορολογική παράβαση. Όσοι θέλουν να το παίξουν καλοί να το ξεχάσουν. Θα καταγγέλλουμε εμείς το φαρμακείο θα πηγαίνει φορολογικός έλεγχος και θα πέφτει πρόστιμο", είπε χαρακτηριστικά."Τα φαρμακεία έγιναν εμβολιαστικά κέντρα", επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΦΣ, αναφερόμενος και στην πρόσφατη διάταξη νόμου για τον αντιγριπικό εμβολιασμό ενηλίκων χωρίς ιατρική συνταγή που θα ισχύει σε μόνιμη βάση και προκάλεσε την αντίδραση των παθολόγων.Το self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρουΗ πλατφόρμα για τη διενέργεια του τεστ άνοιξε πιλοτικά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ θα ακολουθήσουν και οι άλλες περιοχές. Ο φαρμακοποιός θα χορηγεί το κιτ στον πολίτη, θα τον ενημερώνει για τη διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και θα καταχωρεί το αποτέλεσμα στο σύστημα. Σε περίπτωση ενδείξεων θα παραπέμπει τον πολίτη στον γιατρό του.Ο Απ. Βαλτάς επιτέθηκε σε δύο Συλλόγους που αντέδρασαν, αρνούμενοι να αναλάβουν την συλλογή των τιμολογίων από τους φαρμακοποιούς μέλη τους. Έκανε λόγο για "κάποιους κυρίους, που τους θεωρούμε κάπου γραφικούς, είναι κάπου σε μια γωνία και σκούζουν", προσθέτοντας πως είναι οι ίδιοι που δεν ήθελαν την χορήγηση των self test για την COVID-19 από τα φαρμακεία, με κίνδυνο αυτά να πάνε στα σούπερ μάρκετ, ενώ ανακοίνωσε πως στις συγκεκριμένες περιοχές θα αναλάβει ο Πανελλήνιος τη συλλογή των τιμολογίων.Παχυσαρκία, στρεπτόκοκκος, καρδιαγγειακά"Η δύναμη του φαρμακοποιού δεν είναι το καλλυντικό. Είναι η μπλούζα", τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλτάς, και αναφέρθηκε σε μια σειρά από προτάσεις του ΠΦΣ προς την κυβέρνηση για την ενίσχυση του ρόλου του φαρμακείου στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Μεταξύ άλλων:Για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας: "Έρχεται κάποιος παχύσαρκος, τον ξέρουμε, τον βλέπουμε, είναι πελάτης μας. Του μετρούμε τον Δείκτη Μάζας Σώματος και του δίνουμε ένα ερωτηματολόγιο που εμείς προτείναμε στην κυβέρνηση, με 3 - 4 ερωτήσεις ηλεκτρονικά. Απαντάει και αυτό φεύγει στο σύστημα", είπε και πρόσθεσε: "Το σύστημα ανάλογα τον ενημερώνει με ένα μήνυμα ότι πρέπει να πάει στον τάδε ενδοκρινολόγο για να αρχίσει μια θεραπεία. Ο ενδοκρινολόγος έχει δικαίωμα να του γράψει μια τρίμηνη θεραπεία". Μετά το τρίμηνο γίνεται επανεξέταση για το αν συνεχιστεί η θεραπεία, ενώ ο φαρμακοποιός πληρώνεται όχι μόνο για τη διάθεση του φαρμάκου, αλλά και για την υπηρεσία προς την ΗΔΙΚΑ.Στρεπτόκοκκος: "Η πρότασή μας είναι διενέργεια γρήγορου τεστ για τον στρεπτόκοκκο. Οι πολίτες που παρουσιάζουν συμπτώματα φαρυγγίτιδας, όπως πόνο στο λαιμό, κάνουν το τεστ στο φαρμακείο και παίρνουν αποτελέσματα σε λίγα μόνο λεπτά. Αν βγει θετικό το τεστ ο φαρμακοποιός θα ενημερώσει άμεσα τον ασθενή για τα επόμενα βήματα, είτε αυτά περιλαμβάνουν συνταγογράφηση αντιβιοτικών από το γιατρό, είτε άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Έτσι συμβάλλουμε στην καλύτερη αντιμετώπιση λοιμώξεων και στην αποσυμφόρηση των Κέντρων Υγείας".Καρδιαγγειακά: "Ένα κρίσιμο κομμάτι, στο οποίο θα μας ζητήσουν να μπούμε, λόγω του προγράμματος καρδιαγγειακής υγείας. Τακτικές μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και σακχάρου αίματος στα φαρμακεία, θα βοηθήσουν ασθενείς που χρειάζονται τακτική παρακολούθηση, όπως άτομα με υπέρταση και διαβήτη. Έχουμε καταθέσει εξατομικευμένη πρόταση"."Μικρά Κέντρα Υγείας" στα νησιάΌπως υπογράμμισε ο κ. Βαλτάς, οι φαρμακοποιοί μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι υπηρεσίες Υγείας είναι από ανεπαρκείς ως και ανύπαρκτες. "Σε νησιά και ορεινές περιοχές όπου δεν υπάρχουν γιατροί και Κέντρα Υγείας, τα φαρμακεία που βρίσκονται παντού δίνεται η δυνατότητα να λειτουργούν σαν μικρά Κέντρα Υγείας, όπου οι μετρήσεις να γίνονται με ακρίβεια και τα δεδομένα να φαίνονται απευθείας στον γιατρό. Έτσι αποφεύγοντα σφάλματα στις μετρήσεις, ενώ εξασφαλίζεται καλύτερη κάλυψη για τον πληθυσμό", σημείωσε, συνδέοντας την σκέψη του με την πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας να δημιουργήσει σύστημα τηλεϊατρικής σε 10 νησιά όπου δεν υπάρχει γιατρός.Τέλος, προανήγγειλε την ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης φαρμακοποιών, σε συνεργασία με τρία πανεπιστήμια, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης τους σχετικά με τις νέες υπηρεσίες υγείας, τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, τη συμβουλευτική και τη συμμόρφωση των ασθενών.