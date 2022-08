tvnea

Το Squid Game δεν έγινε απλώς η μεγαλύτερη κορεατική παραγωγή του Netflix, αλλά και η πιο επιτυχημένη σειρά στην ιστορία του και ο ηλικιωμένος παίκτης «001» ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους χαρακτήρες.Μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται στο καστ χαρακτήρων, με τον O Yeong-su, ο οποίος υποδύεται τον γλυκό ηλικιωμένο άντρα που αργότερα αποκαλύπτεται ότι είναι ο εγκέφαλος των παιχνιδιών, αναμφίβολα να ξεχωρίζει.Το Squid Game, προβλέπεται να γράψει μεγαλύτερη ιστορία στα φετινά Emmy, αλλά μια νίκη του O Yeong-su θα εδραιώσει ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα του Oh Il-nam ως έναν από τους καλύτερους τηλεοπτικούς κακούς όλων των εποχών.Με αφορμή την επερχόμενη τελετή απονομής βραβείων, μίλησε στο Discussing Film, δίνοντας μεταξύ άλλων και μερικά teasers για όσα ετοιμάζει ο δημιουργός της σειράς Hwang Dong-Hyuk, για τη δεύτερη σεζόν του Squid Game.Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για τα παιδικά παιχνίδια που θα δούμε στον δεύτερο κύκλο, απάντησε πως θα είναι «πιο δραματικά απ' ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα».«Θυμάμαι ότι έπαιζα τα παιχνίδια που υπήρχαν στην πρώτη σεζόν όταν ήμουν μικρός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο που θα μπορούσα να σκεφτώ. Ωστόσο, δε νομίζω ότι ο σκηνοθέτης Hwang Dong-Hyuk θα εφεύρει νέα παιχνίδια για την επερχόμενη σεζόν. Νομίζω ότι θα βρει κάποια νέα από την παιδική του ηλικία και μάλιστα μου είπε ότι έχει κάποια που είναι πιο δραματικά. Οπότε, ανυπομονώ γι' αυτά!», ανέφερε χαρακτηριστικά.Κληθείς να σχολιάσει τον χαρακτήρα που υποδύεται, έναν ταυτόχρονα φαινομενικά φιλήσυχο ηλικιωμένο και τον εγκέφαλο όλων Oh Il-nam, ο 77χρονος ηθοποιός απάντησε πως δεν νιώθει ότι πρόκειται για δυο διαφορετικούς ανθρώπους.«Μιλήσατε για το πώς ο Il-nam θα μπορούσε να είναι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι ο καθένας έχει και τους δύο μέσα του. Μέσα μου, υπάρχει το καλό και το κακό κομμάτι, όλοι έχουν κάποιο είδος κακού μέσα τους. Οπότε, δεν σκέφτηκα τον Oh Il-namως κάποιον που είναι εντελώς διαφορετικός από μένα», εξηγεί.Όσο για τον θάνατο του Oh Il-nam και πώς αναμένεται να επηρεάσει τη 2η σεζόν του Squid Game, ειδικά τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του Lee Jung-jae, απαντά:«Πιστεύω ότι ο Oh Il-nam είναι πλέον βαθιά στη συνείδηση του Seong Gi-hun. Και νομίζω ότι ο Gi-hun είχε κάποια προσωπική εξέλιξη λόγω του Il-nam. Νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και τον τρόπο που δημιουργεί σχέσεις με άλλους ανθρώπους στη 2η σεζόν. Νομίζω ότι η πρώτη σεζόν του Squid Game αφορούσε κυρίως περιστατικά που συνέβησαν στον Gi-Hun, τους εξωτερικούς παράγοντες που έπαιζαν ρόλο στη ζωή του. Αλλά η 2η σεζόν θα έχει να κάνει περισσότερο με το πώς βλέπει τον εαυτό του και πώς διαμορφώνει τη ζωή του».Πηγή: TVNEA.COM