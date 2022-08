Έχουν περάσει 33 χρόνια από τότε που έκανε πρεμιέρα η δημοφιλής αμερικανική σειρά «Baywatch». Όλοι θυμούνται τους πρωταγωνιστές να αναλαμβάνουν δράση ως ναυαγοσώστες και να «σώζουν» πολλές ανθρώπινες ζωές. Η σειρά προβλήθηκε για έντεκα σεζόν από το 1989 έως το 2001και πέρασαν από αυτήν, ουκ ολίγα γνωστά ονόματα.Το «Baywatch» κατάφερε να αποκτήσει φανατικούς θεατές και να ταυτίσει πολλούς ηθοποιούς με τους ρόλους στη σειρά. Το εφηβικό καστ με τα κόκκινα μαγιό και τις περιπέτειες στις παραλίες του Λος Άντζελες μεγάλωσε και έχει αλλάξει πολύ. Ενώ ορισμένα μέλη του καστ όπως η Πάμελα Άντερσον και ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εμφανίζονται συχνά στις οθόνες και θεωρούνται οικεία πρόσωπα στο κοινό, άλλοι έχουν «ξεθωριάσει» από τη μνήμη και η ζωή τους έχει αλλάξει άρδην μετά την αγαπημένη σειρά.

Πάμελα Άντερσον



Η Πάμελα Άντερσον υποδύθηκε τη Σι Τζέι Πάρκερ και υπήρξε ένας από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της σειράς. Η ηθοποιός είναι από τις πιο γνωστές που πέρασαν από το Baywatch και πήρε μέρος σε πέντε σεζόν. Η Άντερσον μετράει αρκετές συμμετοχές σε σόου και reality όπως τα Big Brother και Dancing With the Stars και έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα.

Η ηθοποιός μεσουράνησε τη δεκαετία του 90′ ως μοντέλο με πολλές σέξι φωτογραφίσεις στο Playboy και έκτοτε απασχόλησε αρκετά τα media με τις κατά καιρούς ερωτικές σχέσεις της που ήταν έντονες.



Η Άντερσον μετράει επίσης πολλές συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές όπως: Scooby-Doo, Scary Movie 3, Superhero Movie, Hollywood and Wine, στη φετινή remake ταινία του Baywatch, V.I.P., Stacked και guest σε άλλες όπως Less Than Perfect, 8 Simple Rules και Kath & Kim.





Ντέιβιντ Χάσελχοφ



Ο πρωταγωνιστής της σειράς Ντέιβιντ Χάσελχοφ υποδυόταν τον ναυαγοσώστη Μιτς Μπιουκάνον από το 1989 έως το 2000 και μάλιστα πρόκειται για τον μακροβιότερο ρόλο της σειράς, καθώς έπαιξε σε 220 επεισόδια, συν 45 επεισόδια του μεταγενέστερου spin-off «Baywatch Nights». Είναι ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς του Baywatch, ο οποίος χρηματοδότησε τη συνέχεια του project, καθώς αρχικά η σειρά δεν είχε την αναμενόμενη τηλεθέαση και διεκόπη για έναν χρόνο. Από ότι φάνηκε εκ του αποτελέσματος έπραξε πολύ σωστά, μιας και το Baywatch έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές σε παγκόσμιο επίπεδο.





Κατά τη διάρκεια της σειράς εμφανίστηκε στην ταινία Knight Rider 2000 και έκτοτε ακολούθησαν πολλές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου οι περισσότερες αφορούσαν σε μία παρωδία του εαυτού του. Eίχε επίσης συμμετοχές στα Dodgeball: A True Underdog Story, Click, Kickin’ It Old Skool, Sharknado 3: Oh Hell No!. Παρόλα αυτά είναι γνωστός και από διάφορα σόου ταλέντων. Ήταν κριτής στα America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, διαγωνιζόμενος στο αμερικάνικο Dancing With The Stars του 2011 και είχε συμμετοχές σε πολλά μιούζικαλ, μιας και είναι και τραγουδιστής.





Τζέρεμι Τζάκσον



Ο Τζέρεμι Τζάκσον υποδύθηκε τον γιο του Μιτς (Ντέιβιντ Χάσελχοφ), Χόμπι Μπιουκάνον, από το 1991 έως το 1999, έναν ρόλο που παραλίγο να αποδώσει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Στη δημοφιλή αμερικανική σειρά ο ηθοποιός εμφανίστηκε στα 159 από τα 242 επεισόδια. Ο Τζάκσον αργότερα έγινε μουσικός και συμμετείχε στην ευρωπαϊκή περιοδεία του Χάσελχοφ το 1993, ενώ μάλιστα η παρουσία του ήταν τακτική και στα τηλεοπτικά ριάλιτι «Confessions of a Teen Idol» και «Celebrity Rehab with Dr Drew», όπου συζήτησε τους εθισμούς του στα στεροειδή και την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.





Το 2015 μπήκε στο «Celebrity Big Brother», αλλά τον έδιωξαν μετά από τέσσερις ημέρες, καθώς μέθυσε και άνοιξε το φόρεμα της συμπαίκτριάς του Κλόε Γκούντμαν, παρά τη θέλησή της. Δύο χρόνια αργότερα καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αφού φέρεται να μαχαίρωσε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής αυτοκινήτου. Σήμερα στα 42 εργάζεται ως personal trainer.





Γιασμίν Μπλιθ



Η Γιασμίν Μπλιθ έπαιζε την Καρολάιν Χόλντεν στη σειρά από το 1993 έως το 1997. Συνδύαζε τον ρόλο της με την καριέρα της ως μοντέλο και βρισκόταν για αρκετές χρονιές ανάμεσα στις πιο σέξι γυναίκες στον κόσμο. Παράλληλα με τη σειρά συμμετείχε μεταξύ άλλων και σε παραγωγές όπως τα Baywatch The Movie: Forbidden Paradise, BASEketball, Coming Soon, Undercover Angel, A Face To Die For, Talk To Me, The Lake, Nash Bridges, Ultimate Deception, Hidden War καιTitans.









Ενώ η καριέρα της βρισκόταν στα ύψη, δεν είχε την ίδια πορεία από το 2000 και μετά. Η Μπλιθ συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης και ο εθισμός της στα ναρκωτικά την οδήγησε στο να χαθεί από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Στο κέντρο απεξάρτησης συνάντησε τον ιδιοκτήτη στριπτιτζάδικου Πολ Σερίτο και μελλοντικό σύζυγό της. Το ζευγάρι είναι ακόμα μαζί, ενώ η 54χρονη ηθοποιός έχει πλέον αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.









Τζέισον Μομόα



Ο Τζέισον Μομόα πρωταγωνίστησε ως Τζέισον Ιοάν σε μετέπειτα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς «Baywatch Hawaii». Μπορεί πολλοί να τον γνώρισαν μέσα από την ερμηνεία του ως τον επιβλητικό Καλ Ντρόγκο στο «Game of Thrones», ενώ άλλοι να τον θυμούνται από την ταινία «Κόναν ο Βάρβαρος», αλλά ο Μομόα αποφάσισε να γίνει ηθοποιός στο πλατό του «Baywatch Hawaii».





Πλέον παίζει τον εικονικό ρόλο του Aquaman και θεωρείται ένας από τους πλέον καταξιωμένους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ.





Κάρμεν Ηλέκτρα



Η Κάρμεν Ηλέκτρα της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Τάρα Πάτρικ, υποδύθηκε τη Λάνι ΜακΚένζι (1997-1998) και ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια και μάλιστα ο Prince ετοίμασε το πρώτο της άλμπουμ. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια μετά το «Baywatch» πόζαρε για το περιοδικό Playboy, παρουσίασε την εκπομπή γνωριμιών «Singled Out» του MTV και εμφανίστηκε σε μια σειρά από κωμωδίες.





Μετά τον εξαιρετικά σύντομο γάμο της Ελέκτρα με τον μασκετμπολίστα Ντένις Ρόντμαν, έκανε το ριάλιτι «Till Death Do Us Part: Carmen & Dave» με τον δεύτερο σύζυγό της, τον κιθαρίστα Ντέιβ Ναβάρο. Όταν αργότερα χώρισε από τον Ναβάρο ξεκίνησε να βγαίνει με τον κριτή του «America’s Got Talent» Σάιμον Κάουελ, ενώ χόρεψε με τις Pussycat Dolls και εμφανίστηκε ως διάσημη εργένισσα στο ριάλιτι γνωριμιών «The Choice».



Σήμερα σε ηλικία 50 ετών της, η Κάρμεν Ελέκτρα έχει κυκλοφορήσει το δικό της άρωμα, μια συλλογή ρούχων, μια σειρά περιποίησης δέρματος, ένα βιβλίο με τίτλο «How to Βe Sexy», ενώ επίσης παρουσίασε το «Naked Women’s Wrestling League» μέχρι το 2007, όταν μήνυσε την εταιρεία για αθέτηση της σύμβασης.





Νικόλ Έγκερτ



Η ηθοποιός Νικόλ Έγκερτ είχε τον ρόλο της Σάμερ Κουίν στην τηλεοπτική σειρά από το 1992 έως το 1996. Η πορεία της Έγκερτ ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία όταν η μητέρα της άρχισε να τη δηλώνει σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Σε ηλικία πέντε ετών στέφθηκε Μις Υφήλιος στην κατηγορία της ηλικίας της, ενώ ένας ατζέντης της είχε προσφέρει δουλειά σε ένα διαφημιστικό για γνωστή εταιρεία σαμπουάν και αφρόλουτρων.





Η καριέρα της στην υποκριτική ξεκίνησε το 1981, σε ηλικία μόλις 8 ετών, όταν έπαιξε στην ταινία «Rich and Famous» δίπλα στις Ζακλίν Μπισέ και Κάντις Μπέργκεν. Ακολούθησαν εμφανίσεις στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, με πιο επιτυχημένες τις συμμετοχές της στις σειρές Charles in Charge (1987-1990) και Baywatch.





Ντέιβιντ Σαρβέ



Ο Ντέιβιντ Σαρβέ υποδύθηκε τον Γαλλοαμερικανό ναυαγοσώστη Ματ Μπρόντι στη δημοφιλή σειρά για επτά χρόνια, από το 1992 έως το 1999 και στις σεζόν που εμφανίστηκε, φλέρταρε με τη Σάμερ (Νικόλ Εγκερτ) και τη Σι Τζέι (Πάμελα Αντερσον). Αργότερα έπαιξε στη σαπουνόπερα «Melrose Place» και το 1999 επέστρεψε στη Γαλλία, όπου αφοσιώθηκε στη μουσική και κυκλοφόρησε τρία ποπ-ροκ άλμπουμ, τα οποία πούλησαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα.





Το 2017 εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Celebrity Apprentice» με την τότε σύζυγό του και τηλεοπτική παρουσιάστρια Μπρουκ Μπερκ, αλλά αντιμετώπισε επίθεση από τους θεατές όταν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί σε μια μοτοσικλέτα πίσω της, ισχυριζόμενος ότι θα έδειχνε «αδύναμος». Το ζευγάρι χώρισε το 2020, ενώ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.





Ντόνα Ντ’ Ερίκο



Η Ντόνα Ντ’ Ερίκο, πρώην «Playmate of the Month» του Playboy, είχε τον ρόλο της Ντόνα Μάρκο από το 1996 έως το 1998. Μετά τη συμμετοχή της στα «Baywatch» και «Baywatch Nights», η ηθοποιός συμμετείχε στην παρουσίαση του «Battlebots» και έπαιξε σε μερικές indie ταινίες πριν αποφασίσει να αλλάξει καριέρα και να ανοίξει στην Καλιφόρνια το «Zen Spa».





Το 2011 ανακοίνωσε τη διοργάνωση μιας αποστολής για να βρει... την Κιβωτό του Νώε στο όρος Αραράτ στον Καύκασο. Ωστόσο τραυματίστηκε, επέστρεψε στις ΗΠΑ και υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Μέχρι το 2007 ήταν παντρεμένη με τον Νίκι Σιξ, μπασίστα και δημιουργό των Mötley Crüe και μαζί έχουν μία κόρη που γεννήθηκε το 2001, ενώ από προηγούμενη σχέση έχει αποκτήσει και έναν γιο. Το 2017 η Ντόνα Ντ’ Ερίκο έγινε πρωτοσέλιδο με φωτογραφίες πριν και μετά, αφού υποβλήθηκε σε τέσσερις χειρουργικές αισθητικές επεμβάσεις.





Αλεξάντρα Πολ



Η Αλεξάντρα Πολ υποδύθηκε τη Στέφανι Χόλντεν στη σειρά κατά τα έτη 1992 - 1997. Η Στέφανι Χόλντεν ήταν μια παντρεμένη γυναίκα με την οποία ήταν ερωτευμένος ο αρχηγός των ναυαγοσωστών Μιτς. Ο χαρακτήρας σκοτώθηκε το 1997, όταν κεραυνός χτύπησε ένα πλοίο και η ίδια καταπλακώθηκε από το κατάρτι.





Μετά το Baywatch η Πολ πρωταγωνίστησε σε 15 τηλεταινίες και έκανε guest εμφανίσεις στις σειρές «Melrose Place» και «Mad Men». Λίγα χρόνια αργότερα παντρεύτηκε έναν προπονητή τριάθλου και εξελίχθηκε σε δεινή κολυμβήτρια. Σήμερα η Πολ είναι φανατική χορτοφάγος και έχει αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο της στον πολιτικό ακτιβισμό, ενώ έχει συλληφθεί πάνω από 12 φορές διαμαρτυρόμενη ενάντια στον πόλεμο του Ιράκ, τα πυρηνικά όπλα, τη βιομηχανική κτηνοτροφία και την αυτοκινητοβιομηχανία. Ακόμα έχει λάβει μέρος σε διασώσεις γουρουνιών από σφαγεία και πέρασε πέντε ημέρες στη φυλακή, όταν αρνήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 50 δολαρίων για πολιτική ανυπακοή.





Τζέισον Σίμονς



Ο Τζέισον Σίμονς ενσάρκωσε τον Λόγκαν Φάουλερ στο Baywatch μέχρι το 1997.





Αρκετά χρόνια αργότερα ο τηλεοπτικός Λόγκαν αποκάλυψε ότι είναι γκέι και ότι οι συμπρωταγωνιστές του στη σειρά γνώριζαν για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, ενώ όπως δήλωσε όλοι του είχαν φερθεί φανταστικά. Σήμερα έχει μία πολύχρονη σχέση με την οποία έχει υιοθετήσει και ένα παιδί από την Ουγκάντα.





Μπρουκ Μπερνς



H Μπρουκ Μπερνς υποδυόταν την Τζέσι Ογουένς στη σειρά κατά τα έτη 1998 – 2001, ενώ ακολούθησαν τα Shallow Hal (2001), The Most Wonderful Time of the Year (2008) και Titanic II (2010). Τέσσερα χρόνια αργότερα μετά το Baywatch έσπασε το λαιμό της βουτώντας στην πισίνα και έδωσε μάχη για τη ζωή της. Σύμφωνα με τη Mirror η 43χρονη ηθοποιός έχει σήμερα μια πλάκα τιτανίου, ράβδο και βίδες στο σώμα της. «Το να σπάσω τον λαιμό μου ήταν ίσως το πιο καταστροφικό πράγμα που έχω περάσει ποτέ στη ζωή μου. Απείλησε όχι μόνο τη ζωή μου, αλλά και την κινητικότητά μου και την ικανότητά μου να είμαι το είδος της μαμάς που θέλω να είμαι για το παιδί μου» είχε πει. Από τότε, είναι εκπρόσωπος της North American Spine Society (NASS) και του Think First National Ιδρύματος Πρόληψης Τραυματισμών.





Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τζούλιαν ΜακΜάχον από το 1999 έως το 2001 και μαζί έχουν μια κόρη, τη Μάντισον Ελίζαμπεθ ΜακΜάχον, η οποία γεννήθηκε το 2000. Η Μπερνς άρχισε να βγαίνει με τον Μπρους Γουίλις τον Απρίλιο του 2003, ενώ μάλιστα οργίαζαν οι φήμες ότι αρραβωνιάστηκαν, οι οποίες όμως διαψεύστηκαν όταν χώρισαν ύστερα από 10 μήνες σχέσης. Το 2013 παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Γκάβιν Ο Κόνορ και το 2016 ανακοινώθηκε ότι η Μπερνς περίμενε το δεύτερο παιδί της.





