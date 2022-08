tvnea

Από την Ναστάζια Κίνσκι στον Τιμοτέ Σαλαμέ και από την Αντέλ Εξαρχόπουλος στον Τζέσι Άιζενμπεργκ, τα εναλλακτικά αστέρια του παγκόσμιου κινηματογράφου που από νεαρή ηλικία ξεχώρισαν για τη δική τους star ποιότητα, είναι στο ERTFLIX. Νεανικές φυσιογνωμίες που έγιναν σύμβολα μέσα από τον φακό, πρότυπα στυλ και γοητείας που θαυμάστηκαν ξανά με ταινίες-σταθμούς με μεγάλη εμπορική απήχηση. Τα πρόσωπα τους έγιναν εξώφυλλα σε περιοδικά ή έχτισαν προσωπικούς μύθους που συζητιούνται ακόμη, και σήμερα. Οι ταινίες που πρωταγωνίστησαν δημιουργούν στο ERTFLIX ένα ξεχωριστό, διαχρονικό κολλάζ στην ιστορία του κινηματογράφου και της νεανικής ποπ κουλτούρας.Ναστάζια Κίνσκι – «Παρίσι, Τέξας»Όταν πρωταγωνίστησε στην πρώτη της ταινία, το «The Wrong Move», του Βιμ Βέντερς, ήταν μόλις 13 ετών. Το μοντέλο με το όνομα Ναστάζια Κίνσκι, ξεκινούσε μια κινηματογραφική διαδρομή με περισσότερες από 60 ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και του Χόλιγουντ στο ενεργητικό της. Ένα εναλλακτικό icon που άλλαζε μορφή μέσα από επιτυχίες της, ακτινοβολώντας με διαφορετική, κάθε φορά, γοητεία στους ρόλους της. Από το ρομαντικό μιούζικαλ του Κόπολα, «One from the Heart», στην «Tess» του Ρόμπερτ Πολάνσκι που της έδωσε μια χρυσή σφαίρα, και στη Τζέιν του «Παρίσι, Τέξας», πίσω από τον φακό του Βιμ Βέντερς, για να μας δώσει έναν έρωτα που έμεινε στην κινηματογραφική ιστορία.To πολυβραβευμένο κλασικό αριστούργημα του διεθνούς κινηματογράφου, είναι ένα υπαρξιακό road movie που αφηγείται την ιστορία του Τράβις, ενός άνδρα που περιπλανιέται από το Μεξικό προς το Τέξας. Ο Τράβις δεν μιλάει καθόλου, ενώ όλα δείχνουν ότι έχει χάσει και σε μεγάλο βαθμό τη μνήμη του. Αυτό το οποίο τον καθοδηγεί είναι η ακατανίκητη επιθυμία του να ξαναβρεί την οικογένειά του: τη νεαρή γυναίκα του Τζέιν, της οποίας τη ζωή θεωρεί ότι έχει θέσει σε κίνδυνο, λόγω της παθολογικής του ζήλειας και τον επτάχρονο γιο του, Χάντερ.Τιμοτέ Σαλαμέ – «Ένα όμορφο αγόρι»Από το θρυλικό εξώφυλλο του TIME στις 30 πιο επιδραστικές φυσιογνωμίες του Forbes και από το «Call me by your name» που τον καθιέρωσε στα μάτια του κοινού, στα αριστουργήματα του Γουες Άντερσον, ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποτελεί το απόλυτο σύγχρονο icon. Με το στυλ του να τον καθιστά τον πιο επιδραστικό άνδρα του κόσμου της μόδας από τη Vogue για το 2019 και με ξεχωριστές κινηματογραφικές ερμηνείες, χάραξε τη δική του πορεία στο Χόλιγουντ. «Ένα όμορφο αγόρι», ήταν ο τίτλος της ταινίας που το 2018, του έδωσε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο πλάι στον Στιβ Καρέλ, σε μια σχέση πατέρα-γιου που αποτυπώθηκε με μαεστρία από τον φακό του Φέλιξ Βαν Γκρόνινγκεν.Στην ταινία ενσαρκώνει τον Νικ, ένα παιδί χωρισμένης οικογένειας που ζει αρμονικά ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, με τον πατέρα του, τη νέα του σύζυγο και τα νέα του αδέρφια. Είναι ένας τυπικός έφηβος, άριστος μαθητής, που όμως μεταμορφώνεται σέ έναν πλήρως εξαρτημένο από ουσίες έφηβο. Ο πατέρας του αγωνίζεται να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη και με τη δύναμη της αγάπης να σώσει το «όμορφο αγόρι» από τα δίχτυα της εξάρτησης.Αντέλ Εξαρχόπουλος και Λέα Σεϊντού – «Η Ιστορία της Αντέλ»Το νεανικό δίδυμο που απέσπασε Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 2013, έμελλε να μας δώσει μια ιστορία για την ελευθερία και τη σεξουαλική απελευθέρωση που θα χαράσσονταν με… μπλε γράμματα στην ιστορία του κινηματογράφου. «Blue is the warmest color» ή αλλιώς «Η ζωή της Αντέλ», η ταινία που μας καλεί να βουτήξουμε στον κόσμο μιας έφηβης Γαλλίδας η οποία ανακαλύπτει την επιθυμία και την ελευθερία με σύντροφο την Emma. Η σχέση τους, από τα λυκειακά χρόνια της Αντέλ, μέχρι τις αρχές της ενήλικης ζωής της και της καριέρας της, έφερε στο προσκήνιο ζητήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική ελευθερία και την ανακάλυψη της ταυτότητας. Η Σεϊντού και η Εξαρχόπουλος επρόκειτο να μας χαρίσουν μια από τις πιο δημοφιλείς και επιδραστικές ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου.Τζέσι Άιζενμπεργκ – «Τέλος διαδρομής»Υπήρξε επιδέξιος μάγος στο «Now you see me» και ήρωας του Woody Allen στο «To Rome with Love» και «Café Society». Έγινε στους περισσότερους γνωστός ως ο κύριος facebook στην ταινία «The Social Network». Στην ταινία αυτή, ο Τζέσι Άιζενμπεργκ ενσάρκωσε τον ιδρυτή μιας από τις μεγαλύτερες κοινότητες του σύγχρονου κόσμου και των social media και την ίδια στιγμή έγινε πρωταγωνιστής στον κόσμο των millennials. Έκτοτε, με επιλογές- σταθμούς στη βιομηχανία του Χόλιγουντ, φιγουράρει στις οθόνες μας με ερμηνείες που δεν ξεχνιούνται εύκολα. Στη βιογραφία του Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας, «Τέλος διαδρομής», που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ERTFLIX, ο Τζέσι είναι ο δημοσιογράφος του περιοδικού «Rolling Stone», Ντέιβιντ Λίπσκι. Αυτός που πήρε τη θρυλική συνέντευξη από τον μεγάλο συγγραφέα της αμερικανικής Λογοτεχνίας, μια συνέντευξη που έμελλε να μείνει αδημοσίευτη. Οι κασέτες με τις μαγνητοφωνημένες συζητήσεις τους, παρέμειναν για πάντα στο ντουλάπι του Λίπσκι. Οι δύο άνδρες δεν συναντήθηκαν ποτέ ξανά. Όταν ο Λίπσκι θα έδινε στον κόσμο το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του, με αφορμή την αξέχαστη αυτή συνάντηση, τα πάντα θα έρχονταν στην επιφάνεια.Πηγή: TVNEA.COM