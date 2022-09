Ο Σεπτέμβριος του 2022 είναι από τους πρώτους μήνες της νέας σεζόν και η οποία φαίνεται να έρχεται να μας αποζημιώσει για τα όσα ζούμε και στη βιομηχανία εδώ και 2,5 χρόνια.

Ο μήνας ξεκινάει με το The Last of Us Part 1 και συνεχίζει με τα LEGO Brawls, Temtem, NBA 2K23, Splatoon 3 και SBK 22. Στις 19 του μήνα έρχεται το Return to Monkey Island, ενώ μέχρι τα τέλη υποδεχόμαστε ακόμη τα Life is Strange: Arcadia Bay Collection, World of Warcraft: Wrath of the Lich King, Bayonetta και FIFA 23.

Διαβάστε στη συνέχεια το αναλυτικό πρόγραμμα και κάντε τα πλάνα σας για το τι θα αγοράσετε.













