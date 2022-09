2022-09-07 08:51:54

07/09/2022 Ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου - Schmemann Alexander



07/09/2022 Nativity of the mother of God - Anthony Bloom



07/09/2022 Μὲ ὅλο τὸ εἶναι μας νὰ ἀγαπήσουμε τὴν Παναγία - Κραγιόπουλος Συμεών



07/09/2022 Ἡ Προστάτις (Ἕνα Θαῦμα τῆς Παναγίας τοῦ Βλαντιμὶρ)



07/09/2022 Αἳ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομεν σὲ τὴν μόνην Θεοτόκον



06/09/2022 Συμβουλὲς γιὰ τὸ ἄγχος - Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης



06/09/2022 Ὁμιλία περὶ ἐλπίδος - Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος



06/09/2022 Μία περιγραφὴ τῆς Κωνσταντινούπολης - Runciman Steven



06/09/2022 Γιατί ὁ Θεὸς ἔριξε φωτιὰ καὶ θειάφι καὶ ἔκαψε τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορα – Γέροντας Ἀμφιλόχιος Τσοῦκος



06/09/2022 Ζωὴ χωρὶς μετάνοια – Μητρ. Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος

paraklisi

