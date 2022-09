Σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για τον εμπορικό κόσμο της χώρας και δη της βορείου Ελλάδος η απόφαση της σερβικής κυβέρνησης να πραγματοποιήσει έργα στην σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την κεντρική Ευρώπη με την Βαλκανική.Ευμορφία ΔημητρακοπούλουΣε μια κρίσιμη περίοδο στην Ευρώπη, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, κάποια έργα που εκτελούνται στον σερβικό σιδηρόδρομο, προκαλούν πρόβλημα στις εμπορευματικές μεταφορές στα βαλκάνια, καθώς εκτελούνται λιγότερα δρομολόγια και τα εμπορεύματα εγκλωβίζονται.Σύμφωνα με τον Μανώλη Βλαχογιάννη, αντιπρόεδρο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, λόγω των έργων που εκτελούνται μειώνεται η χωρητικότητα των εμπορευμάτων. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα με τις μεταφορές που κατευθύνονται προς την Ουκρανία.Η Σερβία με προεδρικό διάταγμα προ τριμήνου ανακοίνωσε ότι θα δώσει προτεραιότητα στην εκτέλεση των εσωτερικών της εμπορευματικών δρομολογίων. Έτσι, κάποιες χώρες που διακινούν προϊόντα μέσω Σερβίας υφίστανται οικονομικό πλήγμα και τα προϊόντα είναι καθηλωμένα στα σύνορα Κροατίας- Σερβίας και Ουγγαρίας- Σερβίας. Το θέμα δεν έχει λύση τονίζει ο κ. Βλαχογιάννης και συνιστά στους Έλληνες επιχειρηματίες να επιλέξουν διαφορετικές οδούς μεταφορών.Είναι ενδεικτική δήλωση του υπουργού Εσωτερικών της Σερβίας Aleksandar Vulin κατά την συνάντησή με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Sergey Lavrov στην Μόσχα στις, 22 Αυγούστου. Ο κ Vulin χαρακτήρισε τις κυρώσεις της ΕΕ «υστερία» και υποστήριξε την δημιουργία ενός «Σερβικού Κόσμου» στα Βαλκάνια κάτω από μια σημαία, με επικεφαλής τον Σέρβο πρόεδρο Aleksandar Vucic.[1]Σημειώνεται ότι η εισβολή στην Ουκρανία ανανέωσε τους παραδοσιακά στενούς δεσμούς μεταξύ Σερβίας και Ρωσίας, καθώς το Βελιγράδι παραμένει στενός σύμμαχος της Μόσχας, ενώ η Σερβία φιλοξενεί περισσότερες από 1.000 ρωσικές εταιρείες, όπως την Yandex. Σύμφωνα με την Deutsche Welle έως και 50.000 Ρώσοι έχουν εγκατασταθεί από τον Φεβρουάριο στη χώρα, την οποία χρησιμοποιούν για την αποφυγή των κυρώσεων, όπως έγραψαν The Moscow Times. Σύμφωνα με την Dr. Ivana Stradner του Foundation for Defense of Democracies «το Κρεμλίνο πιθανότατα θα συνεχίσει να προσπαθεί και να χρησιμοποιεί την βάση του στη Σερβία για να υποστηρίξει την αστάθεια και να αποσπάσει την προσοχή των δυτικών πολιτικών από την Ουκρανία».[2][1] Serb official visits Moscow, calls sanctions EU ‘hysteria’, 22 Aug 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/8/22/serb-official-visits-moscow-calls-sanctions-eu-hysteria[2] From Yandex to RT: Russia Expands Presence in Serbia Amid Ukraine War, Sep. 6, 2022, https://www.themoscowtimes.com/2022/09/06/from-yandex-to-rt-russia-expands-presence-in-serbia-amid-ukraine-war-a78638ertnews.grsidirodromikanea.blogspot.com