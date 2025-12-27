2025-12-27 18:45:46
Φωτογραφία για Κίνα: Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας έφτασε τα 50.000 χιλιόμετρα
Χορευτές χορεύουν έναν χορό Ansai με τύμπανα μέσης την Παρασκευή στον σιδηροδρομικό σταθμό Yan'an για να καλωσορίσουν το τρένο C9312, την εναρκτήρια γραμμή από τον σιδηροδρομικό σταθμό Xi'an North. Η διαδρομή στην επαρχία Shaanxi της βορειοδυτικής Κίνας εκτείνεται σε 299 χιλιόμετρα με σχεδιασμένη μέγιστη ταχύτητα 350 χλμ./ώρα, καθιστώντας την τον ταχύτερο σιδηρόδρομο που διασχίζει σήμερα το sidirodromikanea
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν (28.12.2025)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν (28.12.2025)
Μαθαίνω σύγχρονη φυσική φτιάχνοντας μπισκότα!
Μαθαίνω σύγχρονη φυσική φτιάχνοντας μπισκότα!
Αιγυπτος: Οι εργαζόμενοι ξεκινούν την τοποθέτηση γραμμών για το μεγα-έργο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» ταξιδεύουν στην Κίνα,
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι πλησιάζουν στην πλήρη ηλεκτροκίνηση· φτάνουν το 99,2% του δικτύου ευρείας περιοχής, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και την Κίνα
Η Κίνα κατασκευάζει τρένο που ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα Boeing 737. Βίντεο
Η σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας της Eurostar με τη Γερμανία θα μεταμορφώσει τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη
Χριστούγεννα: 10 εκπληκτικά ταξίδια με τρένο στα χειμερινά στολίδια της Ευρώπης
«Σούπερ Ήρωες»: Δείτε τα πρώτα τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1
Σταμάτης Μαλέλης: Θα έβαζα άντρα δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη... - Καλό θα ήταν να το ξαναδούν στον ΑΝΤ1...
Ο ΣΚΑΪ καταγγέλλει τον ΕΚΚΟΜΕΔ για το ντοκιμαντέρ Παπαχελά: Απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Γι αυτό είπε «ναι» στην παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα
