2025-12-27 18:45:46

Χορευτές χορεύουν έναν χορό Ansai με τύμπανα μέσης την Παρασκευή στον σιδηροδρομικό σταθμό Yan'an για να καλωσορίσουν το τρένο C9312, την εναρκτήρια γραμμή από τον σιδηροδρομικό σταθμό Xi'an North. Η διαδρομή στην επαρχία Shaanxi της βορειοδυτικής Κίνας εκτείνεται σε 299 χιλιόμετρα με σχεδιασμένη μέγιστη ταχύτητα 350 χλμ./ώρα, καθιστώντας την τον ταχύτερο σιδηρόδρομο που διασχίζει σήμερα το sidirodromikanea

