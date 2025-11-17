2025-11-17 14:21:31
Φωτογραφία για Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του συγγραφέα Διαμαντή Μυρτσίδη Με τίτλο Ο Σιδηρόδρομος στη γη των Θρακών
Το βιβλίο προλογίζουν η κ. Ζαχαρά -Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμμής Αλεξανδρούπολης, ο κ. Πάταρας -Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μακρόπουλος -Πρόεδρος του Συλλόγου "Ήφαιστος" Δράμας και ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου ΑθήναςΣτις 350 σελίδες του βιβλίου υπάρχουν περισσότεροι από 450 φωτογραφίες και χάρτες από όλη την Θράκη.Ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο sidirodromikanea
