2025-11-17 14:21:31

Το βιβλίο προλογίζουν η κ. Ζαχαρά -Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμμής Αλεξανδρούπολης, ο κ. Πάταρας -Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μακρόπουλος -Πρόεδρος του Συλλόγου "Ήφαιστος" Δράμας και ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου ΑθήναςΣτις 350 σελίδες του βιβλίου υπάρχουν περισσότεροι από 450 φωτογραφίες και χάρτες από όλη την Θράκη.Ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ