Ελληνικές και ξένες ταινίες στην ΕΡΤ

Ταινίες για όλους, από τους πιο μικρούς έως τους πιο μεγάλους και για όλα τα γούστα, μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022.Καθημερινά αλλά και το Σαββατοκύριακο, η ΕΡΤ2 μεταδίδει ταινίες που αγαπήθηκαν από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο.Η ΕΡΤ1 την Πέμπτη στις 22:00, μεταδίδει σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση το βιογραφικό δράμα «Τζούντι» με τη Ρενέ Ζελβλέγκερ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, η οποία μάλιστα, απέσπασε για την ερμηνεία της το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου στα Βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου 2020.ΕΡΤ2Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00«Μια νύχτα στον Παράδεισο»Κωμωδία, παραγωγής 1951.Σκηνοθεσία: Θανάσης ΜεριτζήςΣενάριο: Μάνθος ΚέτσηςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Αλέκος Αλεξανδράκης, Λέλα Πατρικίου, Γιάννης Πρινέας, Άννα Ραυτοπούλου, Λίντα Μιράντα, Γιάννης Σπαρίδης, Γιάννης Πρινέας, Αλέκος Αναστασιάδης, Μαίρη Βάνα, Λέλα ΚατσαρούΥπόθεση: Το ξενοδοχείο «Ο Παράδεισος» φιλοξενεί μια παθιασμένη συγγραφέα (Γεωργία Βασιλειάδου), την κυρία Βυζαντίου και αρκετούς ακόμα ιδιόρρυθμους ενοίκους.Όταν μια φίλη του καμαριέρη (Μίμης Φωτόπουλος), η οποία σκοπεύει να γίνει γυναίκα ενός νεαρού ενοίκου (Αλέκος Αλεξανδράκης), φτάνει παράλληλα με ένα ζευγάρι νεόνυμφων στο ξενοδοχείο, η κυρία Βυζαντίου θα εμπνευστεί μια δραματική ιστορία έρωτα.Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«Ο δρόμος για το Λα Παζ»(Road to La Paz / Camino a La Paz)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΔράμα, συμπαραγωγής Αργεντινής-Ολλανδίας-Γερμανίας 2015.Σκηνοθεσία-σενάριο: Φρανσίσκο ΒαρόνεΠρωταγωνιστούν: Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα, Ερνέστο Σουάρεζ, Ελίσα Καρικάχο, Μαρία Κανάλε, Φράνκα ΓκάλοΥπόθεση: Οι καλύτερες ταινίες δρόμου είναι αυτές στις οποίες, εκτός από τους ήρωες, οι θεατές κάνουν παράλληλα ένα δικό τους ταξίδι.«Ο δρόμος για το Λα Παζ» αφηγείται το ταξίδι ενός ηλικιωμένου μουσουλμάνου που ζητά από έναν «ερασιτέχνη» ταξιτζή (Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα, «Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας»), να τον οδηγήσει με το παλιό του Ρeugeot, από το Μπουένος Άιρες μέχρι το Λα Παζ, απ’ όπου φιλοδοξεί να ταξιδέψει ώς τη Μέκκα.Ένα ταξίδι ενδοσκόπησης αλλά και αργοπορημένης ενηλικίωσης για όσους προσπάθησαν να την αποφύγουν αλλά εκείνη τους περίμενε στην πιο απρόσμενη στροφή της ζωής τους.Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00«Οι μνηστήρες της Πηνελόπης»Κωμωδία παραγωγής 1968.Σκηνοθεσία: Χρήστος ΚυριακόπουλοςΣενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Σταύρος Παράβας, Σωτήρης Μουστάκας, Σάσα Καστούρα, Φίλιος Φιλιππίδης, Ρία Δελούτση, Γιώργος Γαβριηλίδης, Ζαννίνο, Λάζος Τερζάς, Κώστας Μεντής, Γιάννης Αλεξανδρίδης, Ντόρα Δούμα, Γιάννης Κωστής, Κώστας Παπαχρήστος, Βύρων Σεραϊδάρης, Γιώργος ΤσαούσηςΥπόθεση: Προσπαθώντας να παντρέψει την αδελφή του Πηνελόπη για να μπορέσει κι εκείνος να παντρευτεί επιτέλους την αγαπημένη του, ο Οδυσσέας μπλέκει κατά λάθος με μια συμμορία.Παράλληλα, ο αγαπημένος της αδερφής του, που έρχεται για χάρη της από την Αμερική και τη γνωρίζει μόνο μέσα από την αλληλογραφία τους, συναντά τον Οδυσσέα ντυμένο γυναίκα και τον μπερδεύει με την αδερφή του.Όταν λυθούν οι παρεξηγήσεις, τα δύο αδέρφια θα καταφέρουν να παντρευτούν τους ανθρώπους που αγαπάνε.Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«Η καταγωγή των Σάμι»(Sami Blood)Δράμα, συμπαραγωγής Σουηδίας-Δανίας-Νορβηγίας 2016.Σκηνοθεσία-σενάριο: Αμάντα ΚέρνελΠρωταγωνιστούν: Λένε Σεσίλια Σπάροκ, Μαζ-Ντόρις Ρίμπι, Γιούλιους Φλαϊσάντερλ, Μία Έρικα Σπάροκ Χάνα ΆλστρεμΥπόθεση: Δεκαετία του ’30, Σουηδία. Η 14χρονη Έλε Μάργια ανήκει στη φυλή των Σάμι, που ζουν στη Λαπωνία, στα βόρεια της χώρας, εκτρέφοντας ταράνδους. Όταν ο πατέρας της πεθαίνει, η μητέρα της αναγκάζεται να τη στείλει μαζί με τη μικρότερη αδελφή της σε ένα οικοτροφείο στην Ουψάλα, όπου παιδιά Σάμι μαθαίνουν τη σουηδική γλώσσα και κουλτούρα. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπη με το σκληρό πρόσωπο του ρατσισμού.Στο καταπιεστικό αυτό περιβάλλον του οικοτροφείου, τα παιδιά υποβάλλονται σε εξονυχιστικές μελέτες των ανατομικών τους χαρακτηριστικών, μέσω των οποίων αποφασίζεται πότε μπορεί ένας ιθαγενής να εισαχθεί στην κοινωνία των λευκών.Η Έλε Μάργια αρχίζει να ονειρεύεται μια άλλη ζωή. Αλλά για να καταφέρει να ζήσει το όνειρό της, πρέπει να γίνει κάποια άλλη και να σπάσει όλους τους δεσμούς με την οικογένεια και την κουλτούρα της.Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00«Λάθος στον έρωτα»Αισθηματική κωμωδία, παραγωγής 1961.Σκηνοθεσία: Χρήστος ΚυριακόπουλοςΣενάριο: Γιάννης ΜαρήςΠαίζουν: Χριστίνα Σύλβα, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιώργος Πάντζας, Νίκος Φέρμας, Γιώργος Γαβριηλίδης, Θανάσης Βέγγος, Γιάννης Μαλούχος, Αντώνης Παπαδόπουλος, Γιώργος Ολύμπιος, Υβόννη Βλαδίμηρου, Ελπίδα Καρρά, Δημήτρης Κατσούλης, Ελένη Ζέρβα, Κώστας Αλατζάς, Πόπη Τσισκάκη, Δημήτρης Βορρές, Ελένη Χρονοπούλου, Μαίρη ΕγιπίδουΥπόθεση: Μια απλή δακτυλογράφος γνωρίζεται μ’ έναν νέο που δουλεύει σε γκαράζ, ο οποίος όμως της συστήνεται σαν μεγαλοεπιχειρηματίας. Το ίδιο κάνει κι αυτή από τη μεριά της, παριστάνοντας την κόρη του βιομήχανου στον οποίο εργάζεται.Στο τέλος όμως, όλα διορθώνονται, οι παρεξηγήσεις παραμερίζονται και η φτωχή δακτυλογράφος παντρεύεται τον φτωχό γκαραζιέρη.Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«Foxtrot»Αντιπολεμικό δράμα, συμπαραγωγής Ισραήλ–Ελβετίας-Γερμανίας-Γαλλίας 2017.Σκηνοθεσία-σενάριο: Σάμουελ ΜαόζΠρωταγωνιστούν: Λιόρ Ασκενάζι, Σάρα Άντλερ, Γιονατόν Σιράι, Σίρα ΧάαςΥπόθεση: Ο Μίκαελ και η Ντάφνα Φέλντμαν χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, όταν η πόρτα του σπιτιού τους χτυπάει και δύο αξιωματικοί του Ισραηλινού Στρατού τούς ανακοινώνουν ότι ο γιος τους, ο Γιόναταν, σκοτώθηκε ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία.Απαυδισμένος από τις υπερβολικές εκδηλώσεις πένθους των συγγενών και από τη στρατιωτική γραφειοκρατία, ο Μίκαελ βυθίζεται σ’ ένα αυτοκαταστροφικό παραλήρημα θυμού.Ακόμη βέβαια, δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το αδιανόητο μπαράζ ανατροπών που πρόκειται να ακολουθήσει, οι οποίες συναγωνίζονται σε σουρεαλισμό τις στρατιωτικές εμπειρίες του χαμένου για πάντα παιδιού του.Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00«Εκατό χιλιάδες λίρες»Κωμωδία, παραγωγής 1948.Σκηνοθεσία: Αλέκος ΛειβαδίτηςΣενάριο: Νίκος ΤσιφόροςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Ντίνος Ηλιόπουλος, Καίτη Πάνου, Αλέκος Λειβαδίτης, Γιώργος Δαμασιώτης, Τζένη Σταυροπούλου, Φίλιος Φιλιππίδης, Γιάννης Ιωαννίδης, Ανδρέας Μιτάκης, Σούλα Εμμανουήλ, Τάντα Βάλιτς, Γιώργος Δελένδας, Κατερίνα Ζάχου, Κώστας Στράντζαλης, Κατερίνα Ρουμελιώτου, Αντώνης Ρόκκος, Καίτη Κοκκίνου, Μαριάννα Άννινου, Ρούλα Μαυρομιχάλη, Γιάννης Κρανιωτάκης, Χριστίνα Φιντικάκη, Σούζη Καλπίδου κ.ά.Υπόθεση: Η κόρη ενός ομογενή της Αυστραλίας, η Παγώνα ή άλλως Πέγκι, μετά τον θάνατο του πατέρα της έρχεται να μείνει στο σπίτι του θείου της, του Διονύση Κατιφέ, στον οποίο ο αδελφός του ανέθεσε τη διαχείριση της περιουσίας του που είναι εκατό χιλιάδες λίρες, μέχρι να παντρευτεί η κόρη του.Ο Διονύσης, με απώτερο σκοπό να καρπωθεί την κληρονομιά της ανιψιάς του, προτείνει στον συνέταιρό του Φρίξο να την παντρευτεί. Τα ίδια σχέδια κάνει κι ένας ξεπεσμένος καθηγητής της Γεωλογίας, ο Κλεομένης, με τη βοήθεια ενός υπαλλήλου τού Διονύση, του Χρόνη. Η Πέγκι, όμως, επινοεί μια ψεύτικη χρεοκοπία, για να δει ποιος από τους επίδοξους μνηστήρες θέλει την ίδια και όχι τα λεφτά της.Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«Ρεμπέτικο»Κοινωνικό, μουσικό δράμα, παραγωγής 1983.Σκηνοθεσία: Κώστας ΦέρρηςΣενάριο: Κώστας Φέρρης, Σωτηρία ΛεονάρδουΠαίζουν: Σωτηρία Λεονάρδου, Νίκος Καλογερόπουλος, Μιχάλης Μανιάτης, Θέμις Μπαζάκα, Νίκος Δημητράτος, Γιώργος Ζορμπάς, Βίκυ Βανίτα, Κωνσταντίνος Τζούμας, Σπύρος Μαβίδης, Λίνα Μπαμπατσιά, Δανάη Φέρρη, Ειρήνη Λυμπεροπούλου, Πόπη Κατσαμπάνη και ο Σταύρος Ξαρχάκος στον ρόλο του πιανίσταΥπόθεση: Η ζωή μιας τραγουδίστριας του ρεμπέτικου από τη γέννησή της στη Σμύρνη το 1917 μέχρι τον θάνατό της στην Αθήνα του 1956.Μέσω του «Ρεμπέτικου» ο Κώστας Φέρρης διασχίζει την προσφυγική Ελλάδα της Μικρασιατικής Καταστροφής και του Μεσοπολέμου, για να φθάσει μέχρι τη ναζιστική Κατοχή, τον Εμφύλιο και την Απελευθέρωση.Έχοντας ως εφόδιο τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και την ποίηση του Νίκου Γκάτσου, μέσα από τα βιώματα μιας ομάδας ξεριζωμένων μουσικών, αλλά και τις πολιτικές αναταράξεις που συγκλόνισαν τη νεότερη Ελλάδα, η ταινία πραγματεύεται τη ρεμπέτικη μνήμη ως δομικό στοιχείο της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς.Σημείωμα του σκηνοθέτη Κώστα Φέρρη: «Το 1922, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από τα παράλια της Μικράς Ασίας, βρέθηκαν με βίαιο τρόπο άστεγοι και πένητες, πρόσφυγες στα νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά. Σε συνθήκες έσχατης φτώχειας και στην κατώτερη μοίρα της Ελλαδικής αστικής τάξης, συναδελφώθηκαν με τους επίσης πάμπτωχους και χαρακτηρισμένους “περιθωριακούς”, μάγκες του Πειραιά. Αυτή η κοινωνική αλληλεγγύη που συνέδεσε τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες, εκφράστηκε με μια εντυπωσιακή πολιτιστική ανάπτυξη και με κορυφαία δημιουργία την κατηγορία των τραγουδιών που ονομάστηκαν Ρεμπέτικα. Το είδος αυτό, προέκυψε από τη στενή συνεργασία των Σμυρνιών και σπουδαγμένων δυτικότροπων μουσικών, με τους αυτοσχέδιους περιπλανώμενους μουσικούς της “μαγκίας”, με τις δικές τους και ως επί το πλείστον ανατολίτικες καταβολές».Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, στις 24:00«Πρόβα παλτού»Ταινία μικρού μήκους, παραγωγής 2006.Σκηνοθεσία-σενάριο: Ηλίας ΔημητρίουΠαίζουν: Γιώργος Αρμένης, Ελένη Βεργέτη, Παντελής ΠαπαδόπουλοςΥπόθεση: Ο Ιορδάνης, ένας συνταξιούχος ράφτης γύρω στα 65, κάθεται ολομόναχος, χωρίς δουλειά και φίλους στο παρατημένο ραφείο του, αναπολώντας τις παλιές εποχές. Η ξαφνική εμφάνιση της Μαρίας, που θέλει να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο, φωτίζει τη μουντή ζωή του. Όλα αποκτούν ένα καινούργιο νόημα ξανά.Σαν σκονισμένη κούκλα που ζωντάνεψε, αρχίζει να παίζει άψογα τον μοναδικό ρόλο που ερμήνευσε στη ζωή του, αυτόν του ράφτη. Γρήγορα μεταξύ τους αναπτύσσεται μια βαθιά ανθρώπινη σχέση. Όμως τα γυρίσματα τελειώνουν και ο χωρισμός τους είναι αναπόφευκτος Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, στις 00:30«Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς»Γκαγκστερική μαύρη κωμωδία, συμπαραγωγής Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας-Γερμανίας 2020.Σκηνοθεσία: Γιάννης ΟικονομίδηςΣενάριο: Γιάννης Οικονομίδης, Χάρης Λαγκούσης, Δημοσθένης ΠαπαμάρκοςΠαίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσορτέκης, Στάθης Σταμουλακάτος, Βαγγέλης Μουρίκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Λένα Κιτσοπούλου, Βασιλική Καλλιμάνη, Σοφία Κουνιά, Αντώνης Κοτζιάς, Πέτρος Ζερβός, Αρετή Πουρνάρα, Βασίλης Σακελλαριάδης, Αλέκος Πάγκαλος, Λάζαρος Μαυρίδης, Δημήτρης Μαυρίδης, Φωκίων Μπόγρης, Ζαχαρούλα Οικονόμου, Δημήτρης ΚαπετανάκοςΥπόθεση: Σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας, όταν το ερωτικό πάθος διασταυρώνεται με την απληστία για το χρήμα, τα πτώματα αρχίζουν να στοιβάζονται το ένα μετά το άλλο και η «Ωραία Κοιμωμένη», Όλγα, δεν θα μάθει ποτέ από τι πραγματικά έχει γλιτώσει…Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00«Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται»Κωμωδία ηθών, παραγωγής 1953.Σκηνοθεσία-σενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Πέτρος Κυριακός, Σάσα Ντάριο, Γιώργος Καμπανέλλης, Γκέλυ Μαυροπούλου, Νίκος Ματθαίος, Νανά Παπαδοπούλου, Κώστας Βουτσάς (πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση), Αλέκος Αναστασιάδης, Δημήτρης Αβιάτης, Αλέκος Πομώνης, Κώστας ΠαπακωνσταντίνουΥπόθεση: Ένας χήρος ιδιοκτήτης ταβέρνας προσπαθεί να αναμορφωθεί για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της αριστοκρατικής οικογένειας από την οποία κατάγεται η γυναίκα του γιου του. Ο ταβερνιάρης, όμως, θα αλλάξει τους ρόλους και θα είναι εκείνος που θα δώσει μαθήματα στους άλλους.Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«Ένα αξέχαστο καλοκαίρι»(Summer 1993 / Verano 1993 / Estiu 1993)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΔράμα, παραγωγής Ισπανίας 2017.Σκηνοθεσία-σενάριο: Κάρλα ΣιμόνΠρωταγωνιστούν: Λάγια Αρτίγκας, Πάουλα Ρόμπιες, Νταβίντ Βερνταγκουέρ, Μπρούνα ΚούζιΥπόθεση: Η εξάχρονη Φρίντα κοιτάζει σιωπηλά τα τελευταία αντικείμενα που μπαίνουν σε κουτιά στο διαμέρισμα της μητέρας της που έχει πεθάνει.Αποχαιρετώντας την, οι φίλοι της ακολουθούν το αυτοκίνητο, κουνώντας τα χέρια τους.Αν και η οικογένεια του αγαπημένου θείου της την υποδέχεται με ανοιχτή αγκαλιά, η Φρίντα χρειάζεται πολύ καιρό να συνηθίσει το νέο της σπίτι στην εξοχή, μακριά από τη Βαρκελώνη.Οι στιγμές παιδικού ενθουσιασμού και ξεγνοιασιάς, εναλλάσσονται με μοναχικές σκέψεις. Το βράδυ, η Φρίντα προσεύχεται για τη μητέρα της, που της λείπει τόσο πολύ, ενώ την ημέρα προσπαθεί να βρει τη θέση της σ’ αυτή τη νέα ζωή.Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2022, στις 14:00«Καπετάνιος για κλάματα»Κωμωδία, παραγωγής 1961.Σκηνοθεσία: Κώστας Χατζηχρήστος, Απόστολος ΤεγόπουλοςΣενάριο: Ηλίας Λυκιαρδόπουλος, Κώστας ΝικολαΐδηςΠαίζουν: Κώστας Χατζηχρήστος, Μάρθα Καραγιάννη, Γιώργος Καμπανέλλης, Νίκος Φέρμας, Μάγια Μελάγια, Τάκης Χριστοφορίδης, Γιάννης Μπέρτος, Σπύρος ΓερολυμάτοςΥπόθεση: Ο Σίμος Παπαφίγκος είναι δόκιμος ανθυποπλοίαρχος στο φορτηγό πλοίο ενός ανεκδιήγητου και μέθυσου καπετάνιου. Με τη βοήθεια του καλόκαρδου λοστρόμου Φουρτούνα, δέχεται να κάνει μια σοβαρή εξυπηρέτηση στον υποπλοίαρχο Μάνο Σαρρή. Αυτός πρέπει να παντρευτεί την αδελφή ενός πρώην συναδέλφου του, τη Μάρω, την οποία επειδή δεν έχει δει ποτέ του θεωρεί μεγάλη στα χρόνια και άσχημη. Επισκέπτεται την υποψήφια νύφη, έχοντας την αποστολή να απαλλάξει τον υποπλοίαρχό του απ’ αυτή την υποχρέωση, όταν όμως διαπιστώνει ότι πρόκειται για μια νέα και ωραία κοπέλα, βάζει τα δυνατά του να την κρατήσει για τον εαυτό του.Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022, στις 19:00«Μπάντι, ο ροκ σταρ» (Rock Dog)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΜεταγλωττισμένη μουσική περιπέτεια κινούμενων σχεδίων, συμπαραγωγής Κίνας-ΗΠΑ 2016.Σκηνοθεσία: Ας ΜπράνονΣενάριο: Ας Μπράνον, Κερτ ΒέλκερΥπόθεση: Aπό τα αλώνια στα σαλόνια ή καλύτερα από τα βοσκοτόπια στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου.Αυτή είναι η ιστορία του Μπάντι, ενός τσοπανόσκυλου που φυλάει πρόβατα στα υψίπεδα του Θιβέτ, αλλά η καρδιά του φλέγεται από καλλιτεχνικές αναζητήσεις.Ένα ραδιόφωνο που πέφτει από τον ουρανό στα χέρια του, είναι το θεόσταλτο σημάδι ότι πρέπει να φύγει και να ακολουθήσει τα… μουσικά του όνειρα στην πόλη.Η ταινία είναι βασισμένη στο κόμικ «Tibetan Rock Dog», που αναφέρεται στη ζωή του διάσημου Κινέζου ροκ σταρ Ζενγκ Τζουν και είναι γεμάτη ροκ αναφορές που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι γονείς, αφού για το soundtrack της ταινίας έχουν συμβάλει καλλιτέχνες όπως οι Radiohead, οι Foo Fighters, οι Τops, o Beck κ.ά.Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, στις 14:00«Η αδελφή μου θέλει ξύλο»Κωμωδία, παραγωγής 1966.Σκηνοθεσία: Κώστας ΛυχναράςΣενάριο: Αλέκος ΣακελλάριοςΠρωταγωνιστούν: Γιάννης Γκιωνάκης, Νίκη Λινάρδου, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Νίκος Ρίζος, Ρίτα Μουσούρη, Βασίλης Αυλωνίτης, Αντώνης Παπαδόπουλος, Γιώργος Βρασιβανόπουλος, Τούλα Γαλάνη, Άννα Γαλάνη, Εύα Ευαγγελίδου, Αλέκος Δαρόπουλος, Στέλιος ΛιονάκηςΥπόθεση: Ο Σπύρος θέλει να παντρέψει την αδελφή του, μια ζωηρή σουσουραδίτσα -Μαριάννα το όνομα. Θέλει να της δώσει ένα διαμέρισμα για προίκα αλλά τα χρήματά του δεν αρκούν για κάτι τέτοιο. Έτσι αναγκάζεται να ζητήσει δάνειο από το αφεντικό του. Ο τελευταίος αρνείται να τον εξυπηρετήσει, αλλά μόλις γνωρίζει αυτοπροσώπως τη Μαριάννα, η οποία στο μεταξύ έχει αναδειχθεί Μις Βαγόνι και πρωταγωνιστεί σε ταινία, αλλάζει γνώμη.ΕΡΤ1Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«Τζούντι»Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΒιογραφικό δράμα, συμπαραγωγής Αγγλίας & ΗΠΑ 2019.Σκηνοθεσία: Ρούπερτ ΓκούλντΠρωταγωνιστούν: Ρενέ Ζελβέγκερ, Τζέσι Μπάκλεϊ,, Φιν Γουίτροκ, Μάικλ ΓκάμπονΥπόθεση: Χειμώνας 1968: Ο θρύλος της showbiz Τζούντι Γκάρλαντ φθάνει στο Λονδίνο για μία σειρά sold out εμφανίσεων στο διάσημο κέντρο διασκέδασης «The Talk of the Town».Έχουν περάσει 30 χρόνια από την ταινία «Ο Μάγος του Οζ» που της χάρισε παγκόσμια καταξίωση, και ενώ η φωνή της έχει αποδυναμωθεί, το ερμηνευτικό της ταλέντο έχει ωριμάσει και εξελιχθεί. Καθώς ετοιμάζεται για την παράσταση, συνδιαλέγεται με την διεύθυνσή του κέντρου, κάνει πρόβες με τους μουσικούς, έρχεται σε επαφή με φίλους και θαυμαστές, το σπινθηροβόλο πνεύμα και η λάμψη της εκπέμπουν αβίαστα. Ακόμα και τα όνειρά της για έρωτα και συντροφικότητα παραμένουν ζωντανά καθώς ετοιμάζεται να προχωρήσει σε γάμο με τον Μίκι Ντιν, τον πέμπτο σύζυγο της ζωής της. Κι όμως η Τζούντι είναι εύθραυστη. Δουλεύοντας 45 από τα 47 χρόνια της ζωής της νιώθει πια εξαντλημένη. Καταδιώκεται από τις παιδικές της αναμνήσεις στο Χόλιγουντ και θέλει απεγνωσμένα να γυρίσει πίσω σπίτι, στα παιδιά της. Έχει την δύναμη να προχωρήσει;Παρουσιάζοντας κάποια από τα πιο διάσημα τραγούδια της, συμπεριλαμβανομένου του διαχρονικά κλασικού «Over the Rainbow», η ταινία τιμά την φωνή, την δύναμη της αγάπης και την ντελικάτη λάμψη της «σπουδαιότερης διασκεδάστριας του κόσμου».