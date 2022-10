Ελληνικές και ξένες ταινίες στην ΕΡΤ

tvnea

Περιπέτειες επιβίωσης, θρίλερ, ψυχολογικά δράματα, αλλά και ελληνικές ταινίες, περιλαμβάνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της ΕΡΤ από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022.Καθημερινά, στις 14:00 η ΕΡΤ2 μεταδίδει μια ταινία από τον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ στις 22:00 οι τηλεθεατές μπορούν να απολαύσουν εξαιρετικές ταινίες – ορισμένες σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση – από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Αλλά και το Σαββατοκύριακο, η ΕΡΤ2 μεταδίδει ταινίες από τον ελληνικό κινηματογράφο.Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 19:00, μεταδίδεται σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, η κωμική περιπέτεια κινούμενων σχεδίων «Lino – Το γατοξόρκι» για τους μικρούς σινεφίλ.ΕΡΤ2Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Ο ταξιτζής»Κωμωδία, παραγωγής 1962.Σκηνοθεσία: Κώστας ΧατζηχρήστοςΣενάριο: Άκης ΦαράςΠαίζουν: Κώστας Χατζηχρήστος, Μάρθα Καραγιάννη, Κώστας Κακκαβάς, Νίκος Ρίζος, Ντόρα Κωστίδου, Κώστας Δούκας, Νίκος Φέρμας, Τάκης Χριστοφορίδης, Βέρα Κρούσκα, Γιώργος Λουκάκης, Γιώργος Βελέντζας, Κώστας Μεντής, Νίκος Θηβαίος, Αμαλία Λαχανά, Μαίρη Θηβαίου, Ελένη Δαροπούλου, Κώστας Δακόπουλος, Λόλα Μαζαράκη, Ανδρέας Μαζαράκης, Λάμπρος Σπανός, Γιάννης Φύριος, Λ. Συμεωνίδης, Αλέκα Ακτσελή, Τασούλα Καλογιάννη, Μιρέλλα Κουτσοκώστα, Νάντια ΜακρίδουΥπόθεση: Ο Θανάσης (Κώστας Χατζηχρήστος) είναι ένας καλοκάγαθος ταξιτζής που κυνηγά το μεροκάματο με ένα σαράβαλο… Παράλληλα, η κοπέλα του (Μάρθα Καραγιάννη) τον πιέζει να παντρευτούν. Όταν ένας θείος από την Αμερική τού χαρίζει ένα ακριβό αυτοκίνητο, η ζωή του Θανάση θα αλλάξει. Θα παντρευτεί την αγαπημένη του και, όταν ο θείος επιστρέψει στην Ελλάδα, θα διευθύνει για λογαριασμό του μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Το τελευταίο μάθημα»(School’s Out / L’heure de la sortie)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΔραματικό, ψυχολογικό θρίλερ μυστηρίου, παραγωγής Γαλλίας 2018.Σκηνοθεσία: Σεμπαστιέν ΜαρνιέΣενάριο: Σεμπαστιάν Μαρνιέ, Ελίζ Γκριφόν (βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Κριστόφ Ντουφοσέ)Παίζουν: Λοράν Λαφίτ, Εμανουέλ Μπερκό, Λουάνα Μπαζραμί, Βικτόρ Μπονέλ, Πασκάλ Γκρεγκορί, Τόμας Σιμέκα, Βερονίκ Ρουγκία, Γκρέγκορι Μοντέλ, Τόμας ΓκάιΥπόθεση: Σε ένα φημισμένο σχολείο για ιδιοφυή παιδιά, ο μέχρι τώρα δάσκαλός τους αυτοκτονεί μπροστά στα μάτια τους.Ο Πιέρ αναλαμβάνει τη θέση του δασκάλου και γρήγορα διακρίνει μια διάχυτη βία και εχθρότητα σε μία από τις τάξεις. Η παγερή υπεροψία και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι μαθητές τόσο εκείνον όσο και τον υπόλοιπο κόσμο, του προκαλούν τρόμο και εμμονικές σκέψεις. Αδυνατώντας να κατανοήσει την επιθετική συμπεριφορά τους, επιχειρεί να εξιχνιάσει το μυστικό τους.Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Μια νύχτα στον Παράδεισο»Κωμωδία, παραγωγής 1951.Σκηνοθεσία: Θανάσης ΜεριτζήςΣενάριο: Μάνθος ΚέτσηςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Αλέκος Αλεξανδράκης, Λέλα Πατρικίου, Γιάννης Πρινέας, Άννα Ραυτοπούλου, Λίντα Μιράντα, Γιάννης Σπαρίδης, Γιάννης Πρινέας, Αλέκος Αναστασιάδης, Μαίρη Βάνα, Λέλα ΚατσαρούΥπόθεση: Το ξενοδοχείο «Ο Παράδεισος» φιλοξενεί μια παθιασμένη συγγραφέα (Γεωργία Βασιλειάδου), την κυρία Βυζαντίου και αρκετούς ακόμα ιδιόρρυθμους ενοίκους.Όταν μια φίλη του καμαριέρη (Μίμης Φωτόπουλος), η οποία σκοπεύει να γίνει γυναίκα ενός νεαρού ενοίκου (Αλέκος Αλεξανδράκης), φτάνει παράλληλα με ένα ζευγάρι νεόνυμφων στο ξενοδοχείο, η κυρία Βυζαντίου θα εμπνευστεί μια δραματική ιστορία έρωτα.Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Arctic»Περιπέτεια επιβίωσης, παραγωγής Ισλανδίας 2018.Σκηνοθεσία: Τζο ΠέναΠρωταγωνιστεί ο Μαντς ΜίκελσενΥπόθεση: Ένας άνδρας παγιδεύεται στην καρδιά της Αρκτικής μετά την πτώση του αεροπλάνου του. Προσπαθεί να επιβιώσει, κατασκευάζοντας το δικό του καταφύγιο, κάνει τα αδύνατα-δυνατά, προκειμένου να βρει τροφή, αλλά και να αποφύγει τους κινδύνους που προκύπτουν, ενώ την ίδια στιγμή δεν παραλείπει να στέλνει σήματα SOS, ελπίζοντας σε διάσωση. Ο ήρωάς μας πρέπει να αποφασίσει αν θα παραμείνει στην ασφάλεια του καταφυγίου του ή αν θα αναζητήσει ενδεχόμενη σωτηρία στο άγνωστο και εξαιρετικά αντίξοο περιβάλλον της Αρκτικής.Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Και οι… 14 ήταν υπέροχοι!»Κωμωδία, παραγωγής 1965.Σκηνοθεσία: Βαγγέλης ΣειληνόςΣενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης , Κώστας ΚινδύνηςΠαίζουν: Γιώργος Πάντζας, Γιάννης Γκιωνάκης, Σταύρος Παράβας, Κάκια Αναλυτή, Βασίλης Αυλωνίτης, Ελένη Προκοπίου, Κλεό Σκουλούδη, Κώστας Ρηγόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Άννα Καλουτά, Μπέτυ Μοσχονά, Νικήτας Πλατής, Νάσος Κεδράκας, Πέτρος Πανταζής, Γιάννης Κωστής, Χάρις Λουκέα, Έρση ΜαλικένζουΥπόθεση: Ο συμβολαιογράφος Νικόλαος Αντωνίου καλεί τους τέσσερις κληρονόμους του ποσού των 120 εκατομμυρίων δραχμών και τους ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τη διαθήκη, για να εισπράξουν το μερίδιό τους πρέπει ο καθένας τους να πραγματοποιήσει έναν άθλο μέσα σε έξι μήνες.Επειδή δεν είναι αρκετό να τα καταφέρει ένας μόνο, αντίθετα πρέπει να επιτύχουν όλοι, αρχίζουν τα μπερδέματα και οι παρεξηγήσεις, ενώ οι κωμικές καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, μέχρι την τελική νίκη των πρωταγωνιστών.Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Happy End»Δράμα, συμπαραγωγής Γαλλίας-Αυστρίας-Γερμανίας 2017.Σκηνοθεσία-σενάριο: Μίκαελ ΧάνεκεΠαίζουν: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, Ματιέ Κασοβίτς, Φαντίν Αρντουάν, Τόμπι Τζόουνς, Φραντς Ρογκόφσκι, Λόρα ΦερλίντενΥπόθεση: Μη σας παραπλανεί ο τίτλος: τίποτα το «happy» δεν υπάρχει στη ζωή της οικογένειας Λοράν, μιας εύπορης οικογένειας που ζει σε μια έπαυλη στο Καλέ της Βόρειας Γαλλίας.Η Αν (Ιζαμπέλ Ιπέρ) έχει αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση από τον πατέρα της, Ζορζ (Ζαν-Λουί Τρεντινιάν), λόγω της προχωρημένης του ηλικίας. Η Αν έχει, επίσης, να διαχειριστεί τις πιθανώς καταστρεπτικές συνέπειες ενός εργατικού ατυχήματος σε ένα από τα εργοτάξια της επιχείρησης, το οποίο ίσως είναι σφάλμα του γιου της και μελλοντικού διαδόχου της στην κεφαλή της εταιρείας (Φραντς Ρογκόφσκι), ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει τον γάμο της με τον Λόρενς (Τόμπι Τζόουνς). Στο μεταξύ, ο αδερφός της (Ματιέ Κασοβίτς) αναλαμβάνει την επιμέλεια της έφηβης κόρης του από τον πρώτο του γάμο (Φαντίν Αρντουάν) μετά τη μυστηριώδη δηλητηρίαση της μητέρας της και πρώην συζύγου του. Κι εκείνος, όμως, κρύβει μυστικά, τα οποία θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο τον δεύτερό του γάμο Κάτι σαν ανεπίσημο σίκουελ του υπερ-επιτυχημένου «Αγάπη» (Χρυσός Φοίνικας και Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας), το «Happy End» σημαίνει ταυτόχρονα την επιστροφή του Χάνεκε στις θεματικές που τον έχουν απασχολήσει περισσότερο στην καριέρα του: η νοσηρότητα που κρύβει μια μπουρζουά οικογένεια, η ένταση ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές και κοινωνικές τάξεις, η υποκρισία της κοινωνίας απέναντι στους πιο αδύναμους, η βία που ξεπηδάει ξαφνικά από τις αναπάντεχες στιγμές, οι πληγές που έχει δεχθεί η ανθρώπινη επικοινωνία παρά την αφθονία της τεχνολογίας. Και το κάνει χωρίς να χάνει το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Ντύνει την ιστορία του με αριστουργηματικά καυστικές στιγμές, όσο οι χαμένες ψυχές στο κέντρο της προσπαθούν να βγουν από τα αδιέξοδά τους, σε ένα πορτρέτο μιας οικογένειας και μιας κοινωνίας, σε βαθιά κρίση.Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Ο μαγκούφης»Αισθηματική κωμωδία, παραγωγής 1959.Σκηνοθεσία: Τζανής ΑλιφέρηςΣενάριο: Βασίλης Σπυρόπουλος, Παναγιώτης ΠαπαδούκαςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Μάρθα Βούρτση, Γιάννης Φέρμης, Γιάννης Σπαρίδης, Κική Βυζαντίου, Γρηγόρης Βαρώσης, Ζωή Βουδούρη, Αθηνά Μερτύρη, Γιώργος Τζιφός, Ρίτσα Διαμάντη, Αλέκος Δαρόπουλος, Διάνα Σιμόν, Δημήτρης Μπερλέν, Ρολάνδος Χρέλιας, Ασπασία Αναγνωστοπούλου, Αμαλία Λαχανά, Μαρίκα Σαββοπούλου, Άννα ΨαλτάκηΥπόθεση: Ένα γεροντοπαλίκαρο, ορκισμένος εχθρός του γάμου, τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων, συνειδητοποιεί τη μοναξιά του και αποφασίζει να παντρευτεί. Αποτελεί πρόκληση για την προξενήτρα σπιτονοικοκυρά του, η οποία θέλει να τον παντρέψει με μία κοπέλα που τον αγαπάει αληθινά.Πράγματι, όταν ο ίδιος θα αρρωστήσει, η κοπέλα θα είναι η μόνη που θα τον φροντίσει και θα νοιαστεί γι’ αυτόν, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ανάμεσά τους ένα ειδύλλιο που θα οδηγήσει σε γάμο.Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Παράθυρο στη θάλασσα»(Una Ventana al Mar / Window to the Sea)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΔράμα, συμπαραγωγής Ελλάδας – Ισπανίας 2019.Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Άνχελ ΧιμένεθΣενάριο: Λουίς Μόγια Ρεδράδο, Μιγκέλ Άνχελ ΧιμένεθΠρωταγωνιστούν: Έμα Σουάρεζ, Ακύλλας Καραζήσης, Γκάισκα Ουγκάρτε, Κατερίνα Ζαφειροπούλου, Κώστας Πέτρου, Αντώνης ΚαφετζόπουλοςΥπόθεση: Αντιμέτωπη με μια δυσοίωνη πρόγνωση υγείας, η πενηντάχρονη Μαρία ταξιδεύει στα ελληνικά νησιά παρέα με τις φίλες της, αγνοώντας τις συμβουλές της οικογένειας και των γιατρών της. Στη Νίσυρο θα συναντήσει την ομορφιά, τη γαλήνη και τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο του Στέφανου. Πολύ σύντομα, θα κληθεί να αποφασίσει αν θα επιστρέψει στην οικογένειά της στην Ισπανία ή αν θα παραμείνει στο νησί μαζί του, μέχρι το τέλος.Η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ γυρίστηκε κατά κύριο λόγο στη Νίσυρο, με πρωταγωνιστές την Ισπανίδα σταρ Έμα Σουάρεζ (την Τζουλιέτα της ομότιτλης ταινίας του Αλμοδόβαρ) και τον Ακύλλα Καραζήση.Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας και το Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου στο Scottsdale International Film FestivalΠέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, στις 23:45«Από το μπαλκόνι»Βραβευμένη ταινία κινούμενων σχεδίων μικρού μήκους, παραγωγής 2021.Σκηνοθεσία: Άρης ΚαπλανίδηςΣενάριο: Άρης Καπλανίδης, Ηλίας ΡουμελιώτηςΗθοποιοί: Κωνσταντίνα Γεωργαντά, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Γιώργος Νινιός, Ζωή Ρηγοπούλου, Γιάννης Οικονομίδης, Σπύρος Μαργαρίτη, Ιφιγένεια Στάικου, Βασίλης Παρασκευάς, Γιάννης Ρουμπούλιας, Γιάννης Ευθυμίου, Ελίνα ΣουλτάνηΥπόθεση: Η μεσόκοπη κυρία Λίνα, εγκατεστημένη στο μπαλκόνι της, παρεμβαίνει σε οτιδήποτε συμβαίνει στη γειτονιά.Περαστικοί, αλλά και γείτονες από τα απέναντι διαμερίσματα νιώθουν το βλέμμα της καρφωμένο επάνω τους, ενώ η ίδια είναι έτοιμη να τους πετάξει επίδεσμο, αν συμβεί κάποιο ατύχημα, να δώσει συμβουλές παρκαρίσματος και να ειδοποιήσει την αστυνομία εντοπίζοντας μια διάρρηξη. Κάποιοι την αντιμετωπίζουν με απορία και θαυμασμό, όμως οι περισσότεροι νιώθουν ενοχλημένοι. Ώσπου, η Λίνα χάνει τον γιο της σε αυτοκινητικό δυστύχημα και δεν ξαναβγαίνει στο μπαλκόνι. Όλοι διαπιστώνουν ότι, τώρα πια, τίποτα στη γειτονιά δεν είναι όπως παλιά.Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, στις 24:00«Ώρες κοινής ησυχίας»Κοινωνικό δράμα, παραγωγής 2006.Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάκου.Σενάριο: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κατερίνα Ευαγγελάκου.Παίζουν: Υβόννη Μαλτέζου, Χρήστος Στεργιόγλου, Ταξιάρχης Χάνος, Ερρίκος Λίτσης, Αλεξία Καλτσίκη, Αγγελική Παπαθεμελή, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μάκης Παπαδημητρίου, Αναστάσης Κολοβός, Βάσω Καβαλιεράτου, Λουκία Μιχαλοπούλου, Όμηρος Πουλάκης.Υπόθεση: Καλοκαίρι στην καρδιά της πόλης. Η γειτονιά ηρεμεί, έως ότου ο συναγερμός ενός αυτοκινήτου αρχίζει να χτυπά ασταμάτητα. Σε μια κλασική αστική πολυκατοικία του κέντρου, κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών κοινής ησυχίας, η ανησυχία φουντώνει…Πέντε καθημερινές ιστορίες, συνδεδεμένες μ’ έναν, καταρχήν, αθέατο κρίκο, μπερδεύονται σ’ ένα αξεδιάλυτο κουβάρι παθών και λαθών…Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Ο μπούφος»Κωμωδία, παραγωγής 1968.Σκηνοθεσία: Ορέστης Λάσκος.Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης.Παίζουν: Γιώργος Πάντζας, Τζένη Ρουσσέα, Νίκος Ρίζος, Ελένη Προκοπίου, Σωτήρης Μουστάκας, Περικλής Χριστοφορίδης, Ρία Δελούτση, Δημήτρης Νικολαΐδης, Ραφαήλ Ντενόγιας, Γιώργος Τζιφός, Μιμίκα Νιάβη, Τζούλη Φόλεϋ, Νίκος Χατζηχρήστος, Νίκος Πασχαλίδης.Υπόθεση: Ένας πολιτικός μηχανικός εργάζεται σκληρά για την εταιρεία του χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα και χωρίς να παίρνει στα σοβαρά τις επίμονες παρατηρήσεις της γυναίκας του πάνω σ’ αυτό το θέμα. Όταν ένας επιχειρηματίας, από τη μια, και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας του, από την άλλη, θα προσπαθήσουν να τον δελεάσουν για να εξυπηρετήσει τα αντικρουόμενα συμφέροντά τους στην κατασκευή ενός νέου δρόμου, ο μηχανικός θα αντιδράσει. Θα υποβάλει την παραίτησή του, αλλά οι μέτοχοι της εταιρείας, εντυπωσιασμένοι από το ήθος του, θα τον κάνουν διευθυντή.Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00«Αμάντα»(Amanda)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΔράμα, παραγωγής Γαλλίας 2018.Σκηνοθεσία: Μίκαελ ΧερςΣενάριο: Μίκαελ Χερς, Μοντ ΑμλίνΠρωταγωνιστούν: Βενσάν Λακόστ, Ιζόρ Μιλτριέ, Στέισι ΜάρτινΥπόθεση: Ένας νέος άνδρας χωρίς σταθερή δουλειά και σχέση, απολαμβάνει την ελαφρότητα της νεότητάς του στο Παρίσι. Σύντομα όμως, η ζωή του διακόπτεται βάναυσα από τον ξαφνικό χαμό της αδελφής του.Εκτός από το σοκ και τον πόνο, αναγκάζεται να διαχειριστεί και την κηδεμονία της μικρής ανιψιάς του.Ο δεσμός ανάμεσα σ’ ένα παιδί που μεγαλώνει απότομα και σ’ έναν ενήλικα που δεν έχει ξεπεράσει την παιδική ηλικία είναι μία μόνο από τις αντιθέσεις που κινούν αυτή τη μοναδική ταινία, η οποία χωράει σε λιγότερο από δύο ώρες όλα τα μυστήρια και τα θαύματα της ρευστής μας ζωής.Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Τρίτη και 13»Κωμωδία, παραγωγής 1963.Σκηνοθεσία: Ορέστης ΛάσκοςΣενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Νίκος Σταυρίδης, Γιάννης Γκιωνάκης, Μπεάτα Ασημακοπούλου, Πόπη Λάζου, Άρης Μαλλιαγρός, Καίτη Λαμπροπούλου, Κάκια Κοντοπούλου, Γιάννης Φέρμης, Παναγιώτης Καραβουσάνος, Χριστίνα Αποστόλου, Υβόνη Βλαδίμηρου, Άγγελος ΜαυρόπουλοςΥπόθεση: Ένας εξαιρετικά προληπτικός εργολάβος, ο Κοσμάς, συναντά τυχαία έναν παλιό του φίλο, τον οποίο θεωρεί γουρλή και φτάνει στο σημείο να τον συντηρεί οικονομικά. Όμως, ο φίλος του είναι στην πραγματικότητα ένας απατεώνας που έχει εγκαταλείψει γυναίκα και παιδί, και εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες των γύρω του. Κάποια στιγμή, όμως, οι απάτες του αποκαλύπτονται.Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, στις 19:00«Lino – Το γατοξόρκι»(Lino)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΚωμική περιπέτεια κινούμενων σχεδίων, παραγωγής Βραζιλίας 2017.Σκηνοθεσία: Ραφαέλ ΡίμπαςΥπόθεση: Ο Λίνο είναι ένας διασκεδαστής σε παιδικά πάρτι που δεν αντέχει άλλο τη ρουτίνα του κυρίως όμως, το γατο-κοστούμι του.Αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από έναν όχι και τόσο ταλαντούχο μάγο που τον μεταμορφώνει σ’ αυτό που μισεί περισσότερο: το γατο-κοστούμι του.Μια περιπέτεια με εφτά ψυχές που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους!Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Τρεις κούκλες κι εγώ»Κωμωδία, παραγωγής 1960.Σκηνοθεσία: Νίκος ΤσιφόροςΣενάριο: Νίκος Τσιφόρος, Πολύβιος ΒασιλειάδηςΠαίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Μάρω Κοντού, Μάρθα Καραγιάννη, Ντίνα Τριάντη, Γιώργος Λευτεριώτης, Νίκος Ρίζος, Σμάρω Στεφανίδου, Μαίρη Λίντα, Τάκης Χριστοφορίδης, Νίκος Φέρμας, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Διονύσης Παγουλάτος, Βελισσάριος Κοντογιάννης, Μαργαρίτα Αθανασίου, Γρηγόρης Βαρώσης, Γιούλα Σκανδάλη, Νίκος Γρηγορίου, Βαγγέλης Σάκαινας, Τόλης Βοσκόπουλος, Τάκης Βάβαλης, Εύα ΧόνδρουΥπόθεση: Ο λογιστής ενός οίκου μόδας, που βρίσκεται στα όρια της πτώχευσης, αναλαμβάνει να συνοδεύσει τρία μανεκέν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με σκοπό την προώθηση των ρούχων του οίκου. Κατά τη διαμονή τους στο νησί, ένας εφοπλιστής, ένας κοντός καταφερτζής και ο ίδιος ο λογιστής, ερωτεύονται τις τρεις καλλονές.Πηγή: TVNEA.COM