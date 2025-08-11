Το ΕΛΚΑΚ προκήρυξε νέο έργο για την ανάπτυξη ελληνικού δορυφόρου και ξεκινά προκαταρκτικές ενέργειες για λύσεις κατά μη επανδρωμένων συστημάτων, καθώς και για ανίχνευση και παρεμβολή σε ραντάρ και συστήματα επικοινωνίας.

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) ανακοίνωσε μία σειρά νέων πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και την τοποθέτηση της χώρας στον διεθνή τεχνολογικό χάρτη. Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται η εγχώρια ανάπτυξη δορυφόρου τεχνολογίας SAR, παράλληλα με την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων συστημάτων (drones) και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Νέος ελληνικός δορυφόρος SAR: Εθνικό βήμα στην αμυντική καινοτομία

Με την προκήρυξη ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (RFP), δρομολογείται η ανάπτυξη δορυφόρου ISR ο οποίος θα βασίζεται σε τεχνολογία Synthetic Aperture Radar (SAR) για space-based imaging

. Πρόκειται για τον σχεδιασμό και την παραγωγή ενός υπερσύγχρονου ελληνικού δορυφόρου, που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα της επιτήρησης ανεξαρτήτως συνθηκών φωτισμού, παρέχοντας επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που υπερβαίνουν τις διεθνώς διαθέσιμες λύσεις.

Όλη η διαδικασία θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, με κρίσιμη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και φορέων, δημιουργώντας τις βάσεις για μια δυναμική ελληνική βιομηχανία διαστημικών συστημάτων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ, φιλοδοξεί να καθιερώσει την Ελλάδα ως αξιόπιστη τεχνολογικά δύναμη στον ευρωπαϊκό και διεθνή αμυντικό τομέα.

Ολοκληρωμένα συστήματα αντιμετώπισης απειλών: Counter UAS και Hλεκτρονικός Πόλεμος

Παράλληλα, το ΕΛΚΑΚ ανακοίνωσε πρόσκληση προκαταρκτικής διαβούλευσης (RFI) για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (Counter UAS). Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός προηγμένου συστήματος για την ανίχνευση, αναγνώριση, παρακολούθηση και εξουδετέρωση drones είτε μεμονωμένων είτε σε σμήνη, υποστηρίζοντας τόσο κινητική (kinetic) όσο και μη κινητική (non-kinetic) αντιμετώπιση.

Το σύστημα θα ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες για παρεμβολή επικοινωνιών, παραπλάνηση πλοήγησης (GNSS spoofing) καθώς και κυβερνοεπιθέσεις. Περιλαμβάνεται επίσης η χρήση προηγμένων όπλων όπως συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας (Laser guns) και πυροβόλα. Η αρχιτεκτονική θα είναι αρθρωτή και διευκολύνει την ενσωμάτωση σε διάφορες επιχειρησιακές πλατφόρμες, με βασικές αρχές τη διαλειτουργικότητα και την επεκτασιμότητα.

Στην ίδια κατεύθυνση, το ΕΛΚΑΚ προχωρά με RFI για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης και Παρεμβολής Συστημάτων Ραντάρ και Επικοινωνιών. Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), ικανών για ηλεκτρονική επιτήρηση, αναγνώριση, παρακολούθηση και στοχευμένη παρεμβολή ενάντια σε πολλαπλές, πολυσυχνικές απειλές. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη προσαρμογή του συστήματος σε σύνθετα και μεταβαλλόμενα ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα.

Η αρχιτεκτονική των εν λόγω συστημάτων θα επιτρέπει την εγκατάστασή τους σε διάφορες πλατφόρμες — σταθερές ή κινητές —, ενισχύοντας την αυτάρκεια και τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα συστήματα διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών, υπολογιστών και πληροφοριών (C4I) των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στρατηγική εθνικής εμβέλειας με διεθνή προσανατολισμό

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης, «Το Διάστημα αποτελεί σήμερα την πέμπτη αναγνωρισμένη επιχειρησιακή διάσταση — μαζί με την ξηρά, τη θάλασσα, τον αέρα και τον κυβερνοχώρο. Με την πολύτιμη συμβολή του ΓΕΕΘΑ και σε στενή συνεργασία και τακτικό συντονισμό με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΕΛΚΕΔ, το οποίο υλοποιεί την εθνική διαστημική στρατηγική ως εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΕΛΚΑΚ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου για την εγχώρια ανάπτυξη προηγμένου δορυφόρου SAR».

Συμπληρώνοντας, σημείωσε: «Πλέον το ΕΛΚΑΚ υλοποιεί έργα που καλύπτουν επιχειρησιακές απαιτήσεις και στις πέντε διαστάσεις», ενώ επισήμανε ότι «εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε κάθε μας πρωτοβουλία να ενισχύσει την αυτοδυναμία της χώρας, να δημιουργήσει αξία για την εθνική οικονομία και να δώσει ώθηση σε καινοτομίες με αντίκτυπο τόσο στην άμυνα όσο και στην αγορά».

