Σε μια ακρόαση που έγραψε ιστορία τόσο κοινοβουλευτική όσο και τεχνολογική, ανθρωπόμορφος ρομποτικός «καλλιτέχνης», η Ai-Da, μίλησε την Τρίτη στην τηλεπικοινωνιακή και ψηφιακή επιτροπή της Βουλής των Λόρδων στη Βρετανία, καταθέτοντας τις απόψεις της σχετικά με το πώς οι νέες τεχνολογίες θα επηρεάσουν τους κλάδους της τέχνης και γενικότερα το πεδίο της δημιουργίας.

Χαρακτηρισμένη από τους κατασκευαστές της «ο πρώτος στον κόσμο άκρως ρεαλιστικός ανθρωποειδής ρομποτικός καλλιτέχνης με τεχνητή νοημοσύνη» η Ai-Da εμφανίστηκε με πρόσωπο και ρούχα γυναίκας, ενημερώνοντας τους Βρετανούς βουλευτές ότι αν και τεχνητό δημιούργημα, παρόλα αυτά είναι σε θέση να παράγει τέχνη. Το ρομπότ έχει δημιουργηθεί από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και φέρει τροποποιημένο το όνομα της Βρετανίδας πρωτοπόρου της πληροφορικής, Άντα Λαβλέις.

Η Ai-Da απάντησε σε ερωτήσεις μαζί με τον επικεφαλής δημιουργό της και διευθυντή γκαλερί τέχνης Αϊντάν Μέλερ, σε μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής που μεταδιδόταν τηλεοπτικά. Όταν ερωτήθηκε κατά πόσο οι δημιουργίες της διαφέρουν από τις ανθρώπινες, η Ai-Da απάντησε: «Είμαι και εξαρτιέμαι από υπολογιστικά προγράμματα και αλγόριθμους. Μολονότι δεν είμαι ζωντανή, παρόλα αυτά μπορώ να δημιουργήσω τέχνη».

Μερικές φορές το ρομπότ δυσκολεύτηκε να απαντήσει, ενώ κάποια στιγμή «κόλλησε» τελείως και χρειάστηκε επανεκκίνηση, κάτι που δημιούργησε μάλλον μια αμηχανία στην αίθουσα των Λόρδων. Νωρίτερα, η πρόεδρος της επιτροπής Τίνα Στόουελ είχε ξεκαθαρίσει απευθυνόμενη στον παρευρισκόμενο δημιουργό της Ai-Da, ότι «το ρομπότ δεν έχει το ίδιο στάτους με έναν άνθρωπο και εσείς ως δημιουργός της τελικά είστε υπεύθυνος για τις δηλώσεις του».

Μάλιστα οι ερωτήσεις προς το ρομπότ είχαν υποβληθεί στον δημιουργό της πριν την εμφάνιση της Ai-Da στην κοινοβουλευτική συνεδρίαση, έτσι ώστε οι απαντήσεις της να έχουν κάποια ουσία. Κάθε μέλος της επιτροπής έκανε με τη σειρά μια ερώτηση και πήρε μια ουσιαστικά προετοιμασμένη εκ των προτέρων απάντηση.

Ο Μέλερ ανέφερε ότι το ρομπότ είναι «μια συνδυασμένη συνεργατική προσωπικότητα» με «πολλούς αλγόριθμους, πολύ διαφορετικούς για πολύ διαφορετικές εργασίες. Έχει μια ομάδα αλγόριθμων για ζωγραφική πινάκων, άλλη ομάδα αλγόριθμων για να μιλάει, άλλη για να γράφει κοκ».







Η Ai-Da έχει ήδη παράγει διάφορα έργα, μεταξύ των οποίων έναν πίνακα της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, τα οποία κατά καιρούς έχουν εκτεθεί σε γκαλερί και εκθέσεις, σύμφωνα με το Reuters και τον Guardian.

