Η Epic Games μόλις διέθεσε τα νέα δωρεάν παιχνίδια του Epic Games Store, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε τώρα χωρίς κανένα κόστος. Πρόκειται για δύο RPG παιχνίδια -διαφορετικά σε στιλ- που αξίζουν την προσοχή σας.

Από σήμερα, λοιπόν, θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε το θρυλικό Fallout 3 της Bethesda, χωρίς κανένα κόστος και να εμπλουτίσετε τη ψηφιακή σας συλλογή. Πρόκειται για την Game of the Year edition, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από το βασικό παιχνίδι, τα 5 DLC: Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout και Mothership Zeta.

Εκτός από αυτό, όμως, η Epic θα σας χαρίσει και το Evoland Legendary Edition της Shiro Games. Αυτό είναι ένα RPG με μπόλικη περιπέτεια που έχει έντονο άρωμα από τα παλιά, με ιδιαίτερο στιλ γραφικών και gameplay.

Αποκτήστε το Fallout 3: Game of the Year Edition πατώντας εδώ.

Αποκτήστε το Evoland Legendary Edition πατώντας εδώ.

Τα δύο αυτά τα παιχνίδια είναι τώρα διαθέσιμα στο Epic Games Store και η προσφορά θα ολοκληρωθεί την επόμενη Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου στις 18:00.

