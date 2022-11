Μοιραία παραλίγο να αποβεί για τη ζωή της μια πλαστική θεραπεία για μια γυναίκα από τη Βρετανία από την οποία κατέληξε με μαύρες τρύπες σε όλο το σώμα από σήψη.Ειδικότερα, η 50χρονη Τζάνετ Σάλλει αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της και ταξιδέψει στην Τουρκία για να κάνει πλαστική στην κοιλιά. Η θεραπεία κόστιζε 5.000 ευρώ δηλαδή το μισό από όσο κοστίζει στη χώρα της, σύμφωνα με την thesun.co.uk.Έτσι, πήγε στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Σεπτεμβρίου και όταν συνάντησε τον γιατρό, την ενημέρωσε ότι πρώτα χρειάζονταν λιποαναρρόφηση, ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία. Εκείνη συμφώνησε αμέσως και έκανε τις δύο θεραπείες, ενώ στη συνέχεια παρέμεινε στην Πόλη, ώστε να αναρρώσει.Παρόλα αυτά, άρχισε να βιώνει έντονος πόνους, με τα δόντια της να τρέμουν, ενώ σταδιακά γέμισε με κόκκινες πρησμένες φουσκάλες.Η κατάσταση χειροτέρεψε και επικοινώνησε με το νοσοκομείο, που έκανε τις θεραπείες. Εκεί όμως την ενημέρωσαν, ότι δεν είχε κάτι ανησυχητικό, αφού αυτή είναι η διαδικασία αποκατάστασης, ενώ όπως της εξήγησαν τα σωματικά της προβλήματα «οφείλονταν στο άγχος».«Το δέρμα σου είναι νεκρό»Τελικά, η Τζάνετ Σάλλει επισκέφτηκε έναν γιατρό στη Βρετανία μετά από παρότρυνση της κόρης της. Ο γιατρός άναυδος την ενημέρωσε ότι είχε πάθει σήψη σε πολλά σημεία τους σώματός της με το δέρμα της να έχει νεκρώσει στην πλάτη και την κοιλιά.«Μου είπαν το δέρμα σου είναι νεκρό». Ήμουν πραγματικά αναστατωμένη», είπε η 50χρονη.Έκτοτε, έμεινε για εννέα μέρες στο νοσοκομείο και ξεκίνησε να λαμβάνει αντιβιοτικά σε καθημερινή βάση, όπως και να επισκέπτεται μια φορά το μήνα το νοσοκομείο, για να καθαρίσουν τις πληγές της.Η πλειοψηφία των συμπτωμάτων υποχώρησε γρήγορα, όμως όχι σε όλο το σώμα, οπότε μπορεί να χρειαστεί να βάλει μόσχευμα δέρματος στο μέλλον. Μάλιστα, ένα κομμάτι τριών εκατοστών στην κοιλιά της έχει νεκρώσει τελείως και ενδέχεται να πρέπει να κάνει εγχείρηση σε αυτό το σημείο. «Ήθελα κοιλιοπλαστική και πήγα στην Τουρκία, γιατί ήταν πιο φθηνά… Απλά μην το κάνετε. Το μετανιώνω τόσο πολύ, πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο», είπε για την περιπέτεια της υγείας της.

