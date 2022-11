Ένας νέος άνδρας κόντεψε να πεθάνει από μια πλάκα που έκανε για να εντυπωσιάσει τους φίλους του, αφού μέσα σε 10 λεπτά ήπιε 12 ενεργειακά ποτά, με αποτέλεσμα το πάγκρεας του να αρχίσει να χωνεύεται και τα νεφρά του να κλείνουν.Όπως αναφέρει η nypost.com, ο κλινικός φαρμακοποιός Bernard Hsu διατηρεί κανάλι στο YouTube και ανεβάζει βίντεο που αναπαριστούν καταστάσεις που έχει ζήσει στο νοσοκομείο ή στα επείγοντα.

I downed 12 energy drinks in 10 minutes — and my pancreas ate itself https://t.co/mjjauDz8k3 pic.twitter.com/Uoe61KMjjQ

— New York Post (@nypost) November 17, 2022Σε ένα βίντεο λοιπόν, ασχολείται με την υπόθεση του 36χρονου JS, ενός «παχουλού ατόμου, που έχει εμμονή με τα Pokemon, τα βιντεοπαιχνίδια και τα πράγματα που δεν μπορούσε να έχει ως παιδί».Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει τους διαδικτυακούς φίλους του, ήπιε τα ενεργειακά ποτά σε 10 λεπτά και αμέσως μετά ξεκίνησε να μην είναι καλά. Αρχικά, ένιωσε ενοχλήσεις στο στήθος και στη συνέχεια στην κοιλιά. Έτσι, αρχικά κατέβασε ένα σφηνάκι και στη συνέχεια ξεκίνησε να παίζει video games για να περάσει η ώρα.Παρόλα αυτά, επειδή συνέχισε να μην αισθάνεται καλά πήγε στο νοσοκομείο αργοπορημένα. Τότε, οι γιατροί διαπίστωσαν έντρομοι πως έπαθε οξεία παγκρεατίτιδα, ενώ έκαναν και μια συγκλονιστική ανακάλυψη.Το πάγκρεας του είχε αρχίσει να χωνεύεται, γιατί το σώμα του πάλευε να συμβαδίσει με τη ζάχαρη και την μπόλικη καφεΐνη από τα 12 κουτάκια. Παράλληλα, το συκώτι και τα νεφρά του ξεκίνησαν να κλείνουν.Οι γιατροί όμως κατάφεραν να τον θεραπεύσουν και πήρε εξιτήριο, χωρίς να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα. Μάλιστα, ο Bernard Hsu ως ηθικό δίδαγμα από τη συγκεκριμένη ιστορία, ανέφερε ότι καλό είναι να βάζουμε όρια στον εαυτό μας και να μην παρασυρόμαστε, αφού μερικές φορές μπορεί να εκτεθούμε σε ανεπανόρθωτο κίνδυνο, από φαινομενικά αθώες καταστάσεις.

