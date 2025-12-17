Εγγραφείτε άμεσα και στηρίξτε την λειτουργία του Ταμείου μας!! Μπείτε στο site teapfs.gr και pfs.iorp–benefits.com για περισσότερες πληροφορίες. Η είσοδος στο site του ΤΕΑ-ΠΦΣ μπορεί να γίνει μέσα από την αρχική σελίδα site του ΠΦΣ και η εγγραφή διαρκεί μόνο μερικά λεπτά!!Διαβάστε το φυλλάδιο (πατήστε εδώ) με απαντήσεις στα πιο σημαντικά ερωτήματα για τα οφέλη της συμμετοχής στο Ταμείο. Επίσης,Δείτε το ενημερωτικό spot του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για το Ταμείο:

https://www.youtube.com/watch?v=FAdbpaqYU-4

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης αποτελεί την παρακαταθήκη για το μέλλον των τωρινών και επόμενων γενεών φαρμακοποιών. Είναι χρέος όλων μας να το στηρίξουμε!!

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι συνδεθείτε στους επίσημους λογαριασμούς του Π.Φ.Σ. στα Social Media (Facebook, Instagram, Tik Tok) επιλέγοντας το όνομα χρήστη @pfs.greece. Γιατί η ενημέρωση ξεκινά απλά με ένα Follow!!

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ











farmakopoioi