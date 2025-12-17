2025-12-17 18:55:57
Φωτογραφία για ΤΕΑ-ΠΦΣ : «Μόνο μερικά λεπτά αρκούν για την εγγραφή σας στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου»
Εγγραφείτε άμεσα και στηρίξτε την λειτουργία του Ταμείου μας!! Μπείτε στο site teapfs.gr και pfs.iorp–benefits.com για περισσότερες πληροφορίες. Η είσοδος στο site του ΤΕΑ-ΠΦΣ μπορεί να γίνει μέσα από την αρχική σελίδα site του ΠΦΣ και η εγγραφή διαρκεί μόνο μερικά λεπτά!!Διαβάστε το φυλλάδιο (πατήστε εδώ) με απαντήσεις στα πιο σημαντικά ερωτήματα για τα οφέλη της συμμετοχής στο Ταμείο. Επίσης,Δείτε το ενημερωτικό spot του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για το Ταμείο:

https://www.youtube.com/watch?v=FAdbpaqYU-4

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης αποτελεί την παρακαταθήκη για το μέλλον των τωρινών και επόμενων γενεών φαρμακοποιών. Είναι χρέος όλων μας να το στηρίξουμε!!  

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι συνδεθείτε στους επίσημους λογαριασμούς του Π.Φ.Σ. στα Social Media (Facebook, Instagram, Tik Tok) επιλέγοντας το όνομα χρήστη @pfs.greece. Γιατί η ενημέρωση ξεκινά απλά με ένα Follow!!

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ




Χημεία με ζαχαρωτά
Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: ένα καλό νέο
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC57 αναχώρησε από το Λειανοκλάδι με προορισμό την Αθήνα, με 93 λεπτά καθυστέρηση.
Μια νύχτα μόνο : Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Οι 5 λόγοι που προκαλούν τις διαφορές συντάξεων ανάλογα με το Ταμείο
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC56 αναχώρησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη με 160 λεπτά καθυστέρηση.
Αυτοσχέδιο Θερμόμετρο
Η Βουλή ήρε την ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση
Χριστούγεννα για όλους στην ΕΡΤ
Αλλαγές προγράμματος ΑΝΤ1 - Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης -Τι ώρα θα παίζει;
«ΣΑΠΟΕ: Προβληματική απόφαση Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία έκφρασης»
