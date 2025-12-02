2025-12-02 13:04:43
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας για Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το να σχολιάζουν επί 10 λεπτά αν υπήρχαν φήμες αυτό είναι μια λάσπη - Κάπου ώπα »
Ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τρίτης στο Πρωινό, απάντησε στα σχόλια που ακούστηκαν στην εκπομπή Happy Day για τον Νίκο Οικονομόπουλο, και ειδικότερα σε όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Αυτό που υπαινίχθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου και που ουσιαστικά διαψεύδοντάς το, το επανέλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ότι υπήρχαν φήμες στο παρελθόν -εικάζω για κακοποιητικές συμπεριφορές, για το αν έχει φερθεί άσχημα σε γυναίκες- και η Τίνα το επανέλαβε δύο και τρεις φορές… Αν υπάρχουν για όλους φήμες, εγώ δεν το ξέρω. Εδώ ή υπάρχουν γεγονότα τα οποία έχουν αποδειχθεί ή αν δεν έχει αποδειχθεί κάτι και είναι φήμη πώς μπορώ να το πω; 

Η φήμη, λέγε λέγε… κάτι μένει, διαστρεβλώνεται μια κατάσταση. Από το κάνω μια δήλωση ότι μου αρέσει να με περιποιείται η γυναίκα μέχρι το υπάρχει μια φήμη για κακοποιητικές συμπεριφορές, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, συγγνώμη. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ βαρύ, μου φαίνεται μια λάσπη. Είναι χοντράδα αυτό με τις φήμες για κακοποίηση.


Για μία ακόμη φορά είναι μόδα οι διαγνώσεις στην τηλεόραση». 

«Το να σχολιάζουν επί 10 λεπτά αν υπήρχαν φήμες αν ο άλλος είναι κακοποιητής ή όχι, αυτό είναι μια λάσπη που γυρίζει και όπου βρει από τον ανεμιστήρα θα κολλήσει απέναντι. Ο άνθρωπος είπε “αγαπάω τον Χριστό” και θα συζητάμε αν είναι κακοποιητής ή όχι. Κάπου ώπα.

Αν εδώ εμείς βάζαμε έναν άνθρωπο κάτω και κάναμε debate εγώ και η Καμπούρη αν αυτή η κόκκινη αρκούδα είναι κακοποιητής, θα υπήρχαμε αύριο ή δεν θα υπήρχαμε στον τηλεοπτικό χάρτη; Καταλάβατε πώς κάποιοι περνάνε έτσι σαν χέλια και κάποιοι άλλοι είμαστε στο στόχαστρο»;

Πηγή: tvnea.com
