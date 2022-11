2022-11-28 11:12:38

Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών ...



Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες:



Πρόγραμμα 18-54



ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - FIFA WORLD CUP 30,5



ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 13,2



ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 6.3



ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 9,5



ΤΑΙΝΙΑ STAR 10.4



ASIA EXPRESS 16.0



THE VOICE OF GREECE 9.4



TO KOKKINO ΠΟΤΑΜΙ 4,8



ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2.1



Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 16,9



ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ 18,9



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ. *Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research



Πηγή: TVNEA.COM

