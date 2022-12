Αποκτήστε ένα action RPG παιχνίδι εντελώς δωρεάν

Το γνωστό ψηφιακό κατάστημα ονόματι “GOG” επέστρεψε και πάλι με ένα νέο “giveaway”, στο οποίο προσφέρει ένα action RPG παιχνίδι για όλους σας εντελώς δωρεάν. Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα και για λίγες μέρες ακόμη θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε το Ghost of a Tale.

Το παιχνίδι είχε λάβει αρκετά θετικές κριτικές όταν κυκλοφόρησε το 2018 και έχει κεντρικό πρωταγωνιστή τον Tilo, ένα ποντίκι που ετοιμάζεται για μία επική περιπέτεια. Ο τίτλος λαμβάνει χώρα σε έναν medieval κόσμο, που είναι γεμάτος από γλυκά ζωάκια και επικεντρώνεται κυρίως στην εξερεύνηση, στο stealth και στις μεταμφιέσεις, ενώ περιλαμβάνει και ένα σωρό από διαφορετικές αποστολές.

Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να εξερευνήσετε το μυστηριώδες Dwindling Heights Keep και να ανακαλύψετε όλους τους κινδύνους που κρύβει.

Αποκτήστε το Ghost of a Tae πατώντας εδώ.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο παραπάνω, να πατήσετε στο “Go to Giveaway” και ύστερα να βρείτε το παιχνίδι και να το προσθέσετε στη συλλογή σας (add to library), βάζοντας τον λογαριασμό σας ή το Facebook σας. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Ghost of a Tale έχει φτιαχτεί από μία μικρή ομάδα ανάπτυξης.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.