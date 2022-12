Από την πρώτη στιγμή που ο Ατρόμητος συμφώνησε με τον Κρις Κόλμαν, τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως για την ομάδα της Super League 1. Η συνεργασία τους βγάζει και τα ανάλογα αποτελέσματα στο γήπεδο με τον Ατρόμητο να ΄χει βρει ηρεμία εντός και εκτός γηπέδου. By the way, σε 34 αγώνες, ο Κρις Κόλμαν αριθμεί 12 νίκες! Γι’ αυτό και το αφεντικό έδωσε εντολή στον Γιάννη Αγγελόπουλο να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ουαλό προπονητή. Η χρονιά πρακτικά για τον Ατρόμητο έχει αρχίσει και "σβήνει" και ήδη ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς αρχίζει να οργανώνεται. Εξ’ ου και το πρόσφατο ραντεβού με τον Τζήκα (σ.σ.: εκπρόσωπο του κόουτς)…

Πηγή: sportome.gr