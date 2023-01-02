2023-01-02 19:16:00
Φωτογραφία για ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ -ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ .. ΜΟΝΟ ΜΕ 40 ΕΥΡΩ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΛΕΣΙΝΙ-ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙ .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937696773.
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