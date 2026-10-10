Απόβλητα και παράνομη χωματερή απειλούν Περιβάλλον και Υγεία των Κατοίκων

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Ο Θωμάς Μπαρμπαρούσης

Ο Γερομπόρος- ο ξεροπόταμος του Ξηρομέρου- η κοίτη του οποίου ξεκινάει ανάμεσα από Μαχαιρά και Σκουρτού , διασχίζει την πεδιάδα της Χυσοβίτσας και καταλήγει στον Άγιο Δημήτριο-έχει γίνει αποδέκτης λυμάτων, τα οποία σε κάποιο σημείο λιμνάζουν και τον έχουν καταστήσει πισίνα των αγριογούρουνων!....

ximeronews

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