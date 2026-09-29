2026-09-29 14:57:33
Φωτογραφία για Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το THE ROADSHOW

 



Ο χάρτης ανοίγει ξανά, οι αποσκευές ετοιμάζονται και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεκινά για νέα μοναδικά ταξίδια γεμάτα εκπλήξεις! Το «The Roadshow» επιστρέφει για 3η σεζόν, πιο ανανεωμένο, πιο απρόβλεπτο, πιο διασκεδαστικό και με ακόμα περισσότερες ιστορίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.



Στη νέα σεζόν του «The Roadshow» όλη η Ελλάδα γίνεται μία παρέα! Ο Γρηγόρης μάς κάνει και πάλι συνοδοιπόρους στις απρόβλεπτες συναντήσεις και εμπειρίες, που μόνο ένα ταξίδι στον δρόμο μπορεί να προσφέρει. Παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, τοπικές γεύσεις, μουσικές, χιούμορ, συγκίνηση και φυσικά… πολλές αναπάντεχες περιπέτειες συνθέτουν κάθε νέο επεισόδιο που μας ταξιδεύει στην Ελλάδα μέσα από τους ανθρώπους της και τους υπέροχους τόπους της. Γιατί σε κάθε νέο προορισμό υπάρχει πάντα ένας κοινός παρονομαστής: οι άνθρωποι που κάνουν τον κάθε τόπο ξεχωριστό. 



Από την ορεινή Χαλκιδική μέχρι τη Λάρισα, το Μεσολόγγι, την Κατερίνη, τη Δράμα και τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και την Κρήτη μέχρι τον Βόλο, τη Ζάκυνθο, τη Σκύρο και την Κω, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, ξαναβγαίνει στον δρόμο και, με οδηγό τον χάρτη του «The Roadshow», μάς καλεί να ταξιδέψουμε μαζί του, να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να ανακαλύψουμε αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες. Ακόμα, μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις ο Γρηγόρης αναδεικνύει όλα εκείνα που διευκολύνουν, αλλά και δυσκολεύουν τη ζωή στην Ελλάδα. Πάντα, όμως, με θετική ματιά και αισιοδοξία. Γιατί κάθε δρόμος οδηγεί κάπου. Και στον δρόμο του «The Roadshow» ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα καταλήξεις τελικά στην πορεία.



«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1. 



#TheRoadshow

TikTok @theroadshow.ant1tv



Συντελεστές:

Παρουσίαση – Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Αρναούτογλου

Συνταξιδιώτης: Διονύσης Κυπριώτης

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Μοντάζ: Νίκος Τσόλκας

Οπερατέρ: Γιάννης Γροσομανίδης

Ηχολήπτης: Βασίλης Μηλίτσης

Δημοσιογραφική Έρευνα: Μαρούλα Μαλιάχοβα

Εκτέλεση Παραγωγής: Ministare Productions











Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Ελβετία σχεδιάζει να αγοράσει 21 τρένα υψηλής ταχύτητας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ελβετία σχεδιάζει να αγοράσει 21 τρένα υψηλής ταχύτητας.
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/9/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/9/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το The 2Night Show» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιες μέρες θα παίζει;
Το The 2Night Show» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιες μέρες θα παίζει;
ΑΝΤ1: Διαψεύδεται η προσθήκη γυναίκας παρουσιάστριας στο «Καλημέρα Ελλάδα»
ΑΝΤ1: Διαψεύδεται η προσθήκη γυναίκας παρουσιάστριας στο «Καλημέρα Ελλάδα»
The Roadshow: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα προβάλλεται η ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου;
The Roadshow: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα προβάλλεται η ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου;
Φαίη Σκορδά: Ποιοι κλείνουν στο πλευρό της στον ΑΝΤ1 – Το πάνελ και το πρόσωπο που δεν έχει ακόμη «κλειδώσει»
Φαίη Σκορδά: Ποιοι κλείνουν στο πλευρό της στον ΑΝΤ1 – Το πάνελ και το πρόσωπο που δεν έχει ακόμη «κλειδώσει»
Φαίη Σκορδά: Η τηλεοπτική επιστροφή στον ΑΝΤ1 και ο γάμος που πλησιάζει
Φαίη Σκορδά: Η τηλεοπτική επιστροφή στον ΑΝΤ1 και ο γάμος που πλησιάζει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την τροποποίηση του σημείου της σιδηροδρομικής σύγκρουσης στα Τέμπη.
Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την τροποποίηση του σημείου της σιδηροδρομικής σύγκρουσης στα Τέμπη.
Τρίτη, 29/9/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 29/9/2026: Εργασίες ημέρας
Θεσσαλονίκη: Πώς προχωρά η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου - Ορόσημο ο Ιανουάριος του 2027.
Θεσσαλονίκη: Πώς προχωρά η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου - Ορόσημο ο Ιανουάριος του 2027.
DIY Φωτιστικά εξωτερικού χώρου μπάλες
DIY Φωτιστικά εξωτερικού χώρου μπάλες
Παράταση λειτουργίας της υφιστάμενης πλατφόρμας eΔΑΠΥ Παρόχων έως 12/10/2026
Παράταση λειτουργίας της υφιστάμενης πλατφόρμας eΔΑΠΥ Παρόχων έως 12/10/2026