Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και την Ελένη Βουλγαράκη έδωσε συνέντευξη ο Τζέιμς Καφετζής. Ο πρώην παίκτης του Survivor μίλησε για το All Star, τον Τριαντάφυλλο και τον Acun Ilicali.



«Δεν θέλω να μπω στο Survivor all star, αν υπήρχε μία περίπτωση να το κάνω, δεν θα ήταν από την αρχή, οι δύο πρώτοι μήνες είναι οι πιο δύσκολοι. Το Survivor ήταν το μέσο για να με γνωρίσει ο κόσμος και να κρίνει αν με συμπαθής ή όχι.



Μου έκανε εντύπωση που με έβαλαν στο τρέιλερ για το Survivor all star, γιατί στον τελικό δεν είχαν δείξει ούτε ένα πλάνο μου. Το καλοκαίρι συνάντησα τον Γιώργο Λιανό και με ρώτησε αν θα με ενδιέφερε να πάρω μέρος στο Survivor all star. Αν έμπαινα τώρα στο παιχνίδι, θα ξενέρωναν όλοι γιατί ο κόσμος με αγαπάει», είπε ο Τζέιμς Καφετζής.



Ο Τζέιμς Καφετζής είπε στη συνέχεια: «Όταν προσπάθησαν να με μεταπείσουν για να μην αποχωρήσω μου έδιναν περισσότερα χρήματα από αυτά που δίνουν τώρα στους παίκτες. Δεν εξαγοράζονται όλα με τα χρήματα. Εμένα δεν με έπιασαν ποτέ με κινητό.



Όταν έφυγα, ο Acun τούς είχε πει να μην αναφέρουν ξανά το όνομά μου. Ο Τριαντάφυλλος θέλει να πάει αλλά όχι με λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε όταν συμμετείχε. Πρόπερσι έπαιρνε 5.500 ευρώ την εβδομάδα και φέτος του είπαν 5.000».



