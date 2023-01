Ένα από τα βαγόνια του Northern Belle (Εικόνα: Liverpool Echo)Ένα φανταχτερό ταξίδι με τρένο όπου οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν ένα γεύμα επτά πιάτων έρχεται μέσω του Γιορκσάιρ.Το τρένο Northern Belle θα έρθει στο Γιορκσάιρ το Σάββατο 1 Απριλίου, με στάση στους σιδηροδρομικούς σταθμούς York, Leeds και Wakefield Westgate. Όπου οι επιβάτες απολαμβάνουν μια γραφική διαδρομή που εμφανίζεται στο Channel 5 «Τα πιο γραφικά σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο».Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα πολυτελές γεύμα επτά πιάτων, με κάθε πιάτο να παρασκευάζεται από μερικούς από τους καλύτερους σεφ της χώρας και να συνοδεύεται με σαμπάνια.Οι επιβάτες καλωσορίζονται στο τρένο και υποδέχονται με ένα αφρώδη κοκτέιλ Mimosa πριν απολαύσουν ένα υπέροχο ελαφρύ brunch τριών πιάτων στο πρώτο μέρος του ταξιδιού. Αλλά τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα με μια δεξίωση με σαμπάνια που θα περιλαμβάνει καναπεδάκια και μπλινί με χαβιάρι.Θα υπάρχει ένα πλούσιο δείπνο έξι πιάτων για να το απολαύσουν οι επισκέπτες με μια βραβευμένη σανίδα τυριού και λιμανάκι για συνοδεία. Χωρίς να ξεχνάμε το νόστιμο επιδόρπιο και μια επιλογή από πτι φουρ. Οι επισκέπτες θα λάβουν επίσης ένα μπουκάλι κρασί ανά ζευγάρι και μια επιλογή από τσάι Fortnum & Mason ή καφέ με μείγμα Northern Belle.Ο Ιπτάμενος Σκωτσέζος ταξιδεύει πάνω από την οδογέφυρα Ribblehead στο ταξίδι του από το Πρέστον στο Μπέρμιγχαμ.Οι επισκέπτες θα διασκεδάσουν με βόλτες μουσικούς στις άμαξες τύπου Pullman του 1930 του Northern Belle, ενώ ένας μάγος θα προσθέσει μια επιπλέον ιδιαίτερη πινελιά μαγείας. Καθώς το Northern Belle διέρχεται από 14 σήραγγες και διασχίζει 22 γέφυρες – συμπεριλαμβανομένης της θεαματικής 24-τοξων Ribblehead Viaduct, η οποία έχει ύψος 104 πόδια και μήκος 1/4 του μιλίου – προς το Settle.Ένας στρατός 6.000 εργάτες μόχθησε κάτω από εξαιρετικά σκληρές συνθήκες στα τέλη του 19ου αιώνα για να δημιουργήσει αυτό το θαύμα της μηχανικής μήκους 73 μιλίων από τους τραχείς Ντέιλς του Γιορκσάιρ και τους Καταρράκτες Κάμπρια. Και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, τα ατμοκίνητα εξπρές μεταξύ Λονδίνου και Σκωτίας, όπως το Thames-Clyde Express και το The Waverley εξακολουθούσαν να βροντοφωνάζουν στη διαδρομή. Τώρα οι λάτρεις των τρένων μπορούν να ξαναζήσουν εκείνες τις ένδοξες μέρες του ατμού με πολυτελές στυλ στο Northern Belle.Ο θρυλικός Flying Scotsman, η πριγκίπισσα Ελισάβετ, που μετέφερε το βασιλικό τρένο Jubilee της αείμνηστης βασίλισσας και το Tangmere, που κάποτε έβγαζε ρωγμές όπως το The Golden Arrow και το The Bournemouth Belle, είναι μόνο τρεις από τις διάσημες ατμομηχανές που έχουν εκμεταλλευτεί αυτή τη διαδρομή με το North Καλλονή.Οι τιμές ξεκινούν από £280 για ένα απογευματινό τσάι σαμπάνιας με σάντουιτς, κέικ, αρτοσκευάσματα και γλυκά κατά τη διάρκεια του επτάωρου ταξιδιού. Το μεσημεριανό γεύμα σαμπάνιας κοστίζει 375 £, ενώ οι επιβάτες μπορούν επίσης να κάνουν αναβάθμιση στην κατηγορία Krug για επιπλέον 195 £.Στους επιβάτες θα δοθεί επίσης ένα αξέχαστο δώρο κατά την αναχώρηση..leeds-live.co.uksidirodromikanea.blogspot.com