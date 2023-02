Αμαξοστοιχία εκτροχιάσθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στο Ιστ Παλεστάιν του Οχάιο προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.Συνεργεία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης απομακρύνουν κατοίκους από τα σπίτια τους σε ακτίνα ενός μιλίου από την πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες.Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η αστυνομική διεύθυνση του Ιστ Παλεστάιν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς να γνωστοποιήσει λεπτομέρειες.Η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών Norfolk Southern Corp «βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις τοπικές αρχές ενώ κινητοποιούμε τις δικές μας ομάδες», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Ο εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με το φορτίο του τρένου ούτε για τα αίτια του εκτροχιασμού.Roma Lightsey,RN,MSN@divephantom19Massive fire and explosion from train derailment in #EastPalestine #Ohio Multi state response at the scene.Παράθεση TweetA~@RES911CUE3 ώTrain derailment sparks massive explosion #EastPalestine #Ohio Currently, multiple emergency crews are responding to reports of a major fire caused by a tanker train derailment leading to multiple explosions. All residents nearby are now being evacuated8:57 π.μ. · 4 Φεβ 2023·149Προβολές.real.grsidirodromikanea.blogspot.com