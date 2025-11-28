2025-11-28 15:53:33

Στα δικαστήρια της Λάρισας συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, που δεν μπήκαν ποτέ στην δικογραφία. Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και ένας στέλεχος της εταιρείας φύλαξης και βίντεο επιτήρησης του δικτύου.ertnews.grΣήμερα και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι παρόντες στο δικαστήριο. Είχε διατάξει την προηγούμενη φορά η έδρα να είναι sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ