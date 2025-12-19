2025-12-19 17:36:27

Η υπεράσπιση ζήτησε την αποβολή των δικηγόρων συγγενών θυμάτων στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη - Να κληθεί και να παραστεί ο εφέτης ανακριτής ζήτησε ο συνήγορος του πρώην προέδρου του ΟΣΕin.grΔιεκόπη για ακόμα μία φορά η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, το οποίο εμφανίστηκε σχεδόν δύο χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα. Αυτή τη φορά, οι συνηγόροι sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ