greece-salonikia

Τα στρατεύματα του Πούτιν πρόκειται να κατακτήσουν την πόλη στην ανατολική Ουκρανία με κάθε κόστος.Από την άλλη μεριά, οι Ουκρανοί στρατιώτες θέλουν να το αποτρέψουν αυτό με κάθε κόστος. Αλλά μια ουκρανική αποχώρηση γίνεται όλο και πιο πιθανή - με σοβαρές συνέπειες για την περαιτέρω πορεία του πολέμου, σημειώνει η Welt.Ο ουκρανικός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλα τμήματα του Μπαχμούτ. Αλλά εδώ και εβδομάδες, τα στρατεύματα του Πούτιν προελαύνουν αργά εδώ με επιθέσεις που μοιάζουν με κύματα. Χάνουν εκατοντάδες στρατιώτες κάθε μέρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να έχει σημασία για το Κρεμλίνο. Η προέλαση απλά συνεχίζεται. "Αυτή τη στιγμή χάνουμε περισσότερες θέσεις κάθε μέρα", δήλωσε ένας Ουκρανός διοικητής σε συνέντευξή του στη Welt am Sonntag. Επί του εδάφους, είναι σαφές πόσο δραματική είναι η κατάσταση για την Ουκρανία. Οι στρατιώτες αναφέρουν ότι η δύναμη πυρός της Ρωσίας είναι σαφώς ανώτερη - και οι ελεύθεροι σκοπευτές του Πούτιν σκοτώνουν πολλούς στρατιώτες στην πόλη, ειδικά τη νύχτα.Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο καιρό θα αντέξει η ουκρανική άμυνα τη ρωσική επίθεση. Ο Γκούσταβ Γκρέσελ, στρατιωτικός αναλυτής στο think tank European Council on Foreign Relations, αναμένει υποχώρηση: "Η κοντινή Κράσνα Χόρα εκκενώθηκε πριν από λίγες ημέρες, νομίζω ότι το Μπαχμούτ θα έχει σύντομα την ίδια τύχη".Ακόμη και αν η μάχη για το Μπαχμούτ είναι κυρίως συμβολικά φορτισμένη, η απώλεια της πρώην πόλης των 70.000 κατοίκων θα είχε και στρατιωτικές συνέπειες, λένε οι ειδικοί. Ο συνταγματάρχης Μάρκους Ράισνερ, διοικητής της Αυστριακής Φρουράς των Ενόπλων Δυνάμεων, λέει: "Αν πέσει η Μπαχμούτ, θα πέσει η δεύτερη γραμμή άμυνας και οι ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να υποχωρήσουν στο Ντονμπάς προς την αστική γραμμή Σλόβιανσκ-Κραματόρσκ και νότια αυτής". Για τη Ρωσία, λέει ο Ράισνερ, αυτό θα ήταν μια μεγάλη προπαγανδιστική νίκη, συγκρίσιμη με τα εδαφικά κέρδη στο Ντονμπας το καλοκαίρι του 2022.